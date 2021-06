«Este regreso a la discoteca será extraño, pero al final las ganas de fiesta aflorarán»

Álex de Caro y Sote de Lino son los djs residentes en Social Club Mallorca, la sala que este sábado acoge la prueba piloto del ocio nocturno en la isla. Su reencuentro con el público y la zona de baile pondrá a prueba, quizá más que nunca, su «psicología de pista», «que es aquella que adquieres después de mucho tiempo pinchando semana tras semana, y, gracias a la cual, aciertas con el tema que pones», explica a este periódico De Caro, quien confiesa que tiene una sensación rara después de un año y tres meses (su última noche normal fue la del 7 de marzo de 2020) sin pinchar en la discoteca, pero que la ilusión supera cualquier temor. «Este regreso a la discoteca será extraño, pero creo que al final las ganas de fiesta aflorarán», sostiene. De parecer similar es su compañero Sote de Lino, quien también emplea la palabra «extrañeza» para referirse a este regreso puntual al club nocturno. «Lo raro ya no será tanto ver a gente con mascarilla en la pista, sino el simple hecho de ver a gente dentro de una discoteca», considera. Pese a ello, las ganas de poner música no les faltan a ambos. Y sobre todo, el anhelo de que la prueba salga bien «y esto nos permita trabajar a todos los que nos dedicamos al ocio nocturno, que hemos sido muy castigados», comenta De Lino. «Confío en que la prueba del sábado va a ser un éxito en la aplicación de los protocolos. Así el Govern tendrá la seguridad de que podemos trabajar y controlar este tipo de cuestiones sanitarias en los locales, no como sucede con las múltiples fiestas clandestinas que se celebran», agrega el dj de 38 años.

El house en sus diversas vertientes y texturas apuntalará la sesión de este tándem musical, también al frente del sello discográfico Esuoh. «No llevamos una lista de canciones pensada, eso no funciona así. Tú te llevas toda tu música y según lo que esté pasando pinchas una cosa u otra», coinciden.

Según Álex de Caro, el house ha vivido como dos ciclos durante la pandemia. «Durante el confinamiento, cuando los músicos y productores estuvieron en casa, produjeron mucha música nueva. Cuando la gente ya pudo salir, esa productividad fue bajando al ver que su música no podía ser pinchada por los djs al estar cerrado el ocio nocturno», explica el pinchadiscos de 40 años, vacunado con Janssen hace 16 días. Pese a ello, Sote de Lino asegura que hay mucha música nueva y que la llevarán en su maleta. «Solemos abrir las sesiones con un house más cantado, más soul, de estilo neoyorquino. Ha de haber una progresión hasta pinchar luego un house más bailable».

El más joven del dúo no cree que la covid vaya a tener efectos a largo plazo en el ocio de la gente. «No va a influir negativamente, la gente va a tener ganas de seguir socializando en la discoteca. La prueba es la proliferación de fiestas clandestinas que ha habido», sostiene. «Lo que quizá sí va a arraigar es el uso de la mascarilla para determinadas situaciones. En los países asiáticos es común su uso desde antes de la pandemia», señala.

La prueba piloto para reabrir el ocio nocturno congregará este sábado a 300 personas en la discoteca Social Club de Palma. Es un evento que servirá para valorar las condiciones de reapertura del ocio nocturno ante la pandemia. La fiesta tendrá un aforo máximo de 300 personas que sean mayores de 25 años. Todos los clientes que deseen participar deben presentar un certificado oficial de covid de la UE que indique que han sido vacunados con ambas dosis o con la primera 15 días antes del evento. Quien no esté vacunado debe presentar PCR o antígenos negativo. Los asistentes deberán llevar mascarillas FFP2.