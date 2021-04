Miquel Montoro, el youtuber mallorquín, regresó ayer a La Resistencia para compartir un rato con Broncano y, de paso, presentar su libro ‘Uep! Les meves aventures al camp’, que salió a la venta ayer.

El regreso de Montoro al programa suscitó una gran expectación, después de que su primer encuentro con Broncano hiciese historia al convertirse en el vídeo más visto en Youtube en 2020, con más de doce millones de reproducciones.

Y, una vez más, el mallorquín no defraudó.

Fue recibido entre aplausos y vítores por el público del teatro Arlequín, mientras Broncano se sorprendía del cambio físico que había experimentado el joven desde la última vez que le vio, hace ya más de un año. “Has crecido un montón, Miquel. Estás guapo, más atractivo. Estás hecho un caramelito”. Unos piropos a los que Montoro respondió de manera gamberra: “No puedo decir lo mismo de ti”.

Es de mi agrado informarles que empieza la entrevista a MIQUEL MONTORO. En pie. pic.twitter.com/tMZfeeLr5O — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 7 de abril de 2021

Miquel Montoro, tras quejarse de las molestias que sentía tras haberse sometido a una PCR para poder participar en el programa, confesó que estaba molesto con el presentador de la Resistencia. “Estoy un poquito enfadado contigo, la verdad”, le confesó, “estuviste en Mallorca y no viniste a verme. La cruz te la hago para siempre”. Broncano reconoció que pensó hacerle una visita pero que desistió, porque imaginó que estaría “agobiado” por toda la gente que le va a ver y no quiso molestarle-. “Tú te lo perdiste. Te tenía preparada una sobrasada, la piscina limpia y te habría dado una vuelta en el tractor”. “Ay virgen santísima, ay Dios mío, mi sueño...”, se lamentó Broncano.

Imagínate que @MiquelMontoro3 te invita a su casa y te da una vuelta en su tractor y te unta un poco de sobrasada. Esto sí que es un parque temático. #LaResistencia pic.twitter.com/2Q5dPQ3Nam — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 7 de abril de 2021

Efectivamente, Broncano estuvo en la isla para grabar una entrevista con Rafa Nadal, con quien pasó unos días. “¿Sabes que Rafa está jodido, Miquel?”, le confesó Broncano, “Porque antes él era ‘el mallorquín’ y desde que estás tú... “. Aseguró que estuvieron hablando de él y que el manacorí, para sorpresa de Montoro, le conoce. “Te tiene ubicado. Me dijo: “Ese chaval es un fenómeno””.

Montoro aseguró que no se había cruzado nunca con Nadal en la isla, “pero he visto su yate, eso sí. ¡Oh, mi tractor gigante! Pero luego miro mi cuenta corriente….” Broncano animó al joven, “a tu edad Rafa estaba empezando. Aún te quedan veinte años para forrarte y si no, recuerda que el dinero no es lo más importante”.

La cuestión se zanjó finalmente con la promesa de Broncano de hacer una visita a Montoro este verano. “Si vienes, te doy el mando de la barrera de mi casa y si quieres vas al sitio de las sobrasadas y coges las que quieras”. El ofrecimiento emocionó al presentador, consciente de que es “el máximo privilegio” en la casa del joven. Tanto es así, que Miquel confesó que el novio de su hermano aún no tiene esa llave. “Voy a ser más de la familia que tu cuñado”.

"Me comprometo q que el día que a ti te venga bien, voy allí y nos damos una vuelta en el tractor. ¿Está hecho?", dijo David Broncano. "Venga, va, y también invito a mi cuñado", respondió Miquel Montoro, arrancando las risas del público.

Como en otras ocasiones, Miquel llevó varios regalos al programa. El primero, su libro ‘Uep!Les meves aventures al camp’, una autobiografía publicada por la editorial Planeta en la que resume los momentos más importantes de su vida y que salió ayer a la venta. Además, entregó un Siurell a Broncano, quien lo hizo sonar con algunas dificultades. Por último, le regaló una llavero de ruedas de tractor “porque sé que eres muy despistado y nunca encuentras las llaves”.