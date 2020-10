Rafa Nadal fue anoche el invitado de David Broncano en La Resistencia, el late night más gamberro de la televisión, que emite Movistar. El humorista y presentador se desplazó a Manacor para entrevistar al tenista mallorquín en la Academia, recibir una divertida clase de tenis y conversar con él sobre su último gran éxito en París, el circuito de tenis profesional, los grandes partidos de su trayectoria e incluso su colección de coches, que impresionó a Broncano.

Entre risas, Nadal confesó que no presta demasiada atención a sus coches, que hace seis meses que no se pone al volante y que normalmente prefiere conducir el Kia al Aston Martin. "Es que me resulta mucho más cómodo", le confesó a Broncano. "Ni siquiera sé si se pone en marcha", dijo refiriéndose al deportivo.

"Ya te lo pongo en marcha yo", replicó rápido Broncano. "No me digas estas cosas en cachondeo que lo cojo de verdad. Me voy a la rotonda que hay aquí en la entrada de la Academia y me la hago a puro trompo. Le quemo las ruedas", bromeó.

Le robó la chaqueta a Hugo Silva y ahora va a por el coche de @RafaelNadal #LaResistencia pic.twitter.com/CIPvhwOzKw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 de octubre de 2020

El humorista le confesó al campeón mallorquín su admiración por su última victoria en Roland Garros, la número 13 de su carrera en la tierra batida de París. “Son muchos Roland Garros. Para mí también es una locura. Se tienen que dar muchas circunstancias para que ocurra algo así”, confesó Nadal.

Sobre su futuro y las lesiones que en ocasiones le han apartado de los circuitos, Nadal comentó que se ha vuelto mucho más selectivo a la hora de programar su calendario deportivo: "Ahora estoy bien. Hay épocas mejores y peores pero, si las malas son muy alargadas, es muy cansado. Voy tomándome más descansos y buscando los torneos que más me convienen” , dijo.

También hubo tiempo para hablar de Roger Federer, el gran rival y amigo de Nadal, del que Broncano es un admirador y al que también entrevistó. "¿Alguna vez te ha hablado de mí?", le preguntó el humorista al campeón. "No sé si Federer sabe quién eres. Creo que no se acuerda de ti. Tengo ese feeling", le respondió Nadal. Jarro de agua fría para Broncano. "¿Cómo puede ser, si le hice una entrevista y surgió una cierta amistad?", comentó decepcionado el humorista.

En la pista de tenis continuó la conversación entre Rafa Nadal y David Broncano. Y convinieron que el campeón le daría una clase de tenis particular. "Te va a salir caro", le advirtió Nadal. "Pero podemos dar mis honorarios a una entidad benéfica", convino.

El trece veces campeón de Roland Garros hizo correr de lado a lado al humorista, le corrigió la posición de la raqueta, le alabó el revés y bromeó con él: "Contigo estoy aprendiendo nuevos golpes", dijo mientras el humorista recuperaba el aliento.

"Te veo buen potencial en la pista, te he visto cosas", le confesó Nadal entre risas en la pista cubierta de la Academia de Manacor. A punto de dar por acabada la práctica y antes del último punto, Rafa Nadaladvirtió al humorista: "Match point mío. No te voy a perdonar. Prefiero ganar". Y Broncano, casi aire, le replicó: "Prefiero ganar, esa frase te ha hecho millonario, ¿verdad?". Punto y partido para Nadal.