Consiguió el pase de oro del jurado Risto Mejide en el programa Got Talent interpretando Nessun Dorma y el viernes pasado llegó a las puertas de la final con City of star, de la oscarizada La la land. Pero lo sorprendente es que el músico mallorquín Juanjo Monserrat lo hizo con un pequeño instrumento denominado otamatone que en Japón «es utilizado para iniciar a los niños en el mundo de la música», tal como contó ayer. Se presentó al concurso «sin seriedad, como un divertimento, para no tener que poner el listón alto ni mezclarlo con el ámbito profesional», y por eso escogió el singular instrumento japonés en vez de su habitual guitarra, que ha tocado con el reconocido cantante mallorquín Rels B y el colombiano Sebastián Yatra, entre otros muchos intérpretes.

Desde que que conocimos a Juanjo, que se llevó el pase de oro de Risto Mejide en Got Talent España, todos queremos un 'otamatone' en nuestras vidas 🤩 http://bit.ly/2Necoi5 #GotTalent Posted by Telecinco on Tuesday, January 19, 2021

Monserrat conoció el otamatone en una gira por Japón hace dos años con el que entonces era su grupo, Saxophobia Funk Project. «Antes lo había visto en Youtube y me pareció muy curioso, aunque nunca lo había tocado, y como lo vendían en todas las tiendas de música que visitábamos en el país, decidí comprarme uno en Shibuya, un barrio de Tokio», relata sobre este souvenir, que le salió mucho más barato que la Fender adquirida en Los Ángeles a principios de 2019. No empezó a «perfeccionar» la interpretación del otamatone hasta que le llamaron de Got Talent y en el programa destacó que «es el instrumento más difícil» que ha tocado en su vida. Como dijo un impresionado Mejide, «a veces, bajo una aparente simplicidad, se esconde algo muy complejo».

Pese a que Juanjo Monserrat lleva toda la vida en la música y en breve presentará su nuevo disco, Més que amics, del que ya hay dos singles, se ha hecho famoso en Telecinco con el otamatone. Y ahora también en la red social Tik Tok, debido a que el sábado subió un vídeo tocando el pequeño instrumento japonés y en un solo día ha conseguido más de 300.000 reproducciones, seguramente muchas de ellas procedentes de Japón.