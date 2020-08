Eugenia Osborne, de cena con su marido en Mallorca

Eugenia Osborne, la segunda hija de Bertín Osborne y Sandra Domec, ha estado en Mallorca descansando y disfrutando de las vacaciones de verano. La diseñadora de joyas ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía tomada en Mallorca justo antes de salir a cenar con su marido. La también psicóloga y madre de tres hijos acompañó su publicación con este texto: "Casual dinner with my husband!". Para la ocasión Eugenia eligió un total look blanco con vestido largo con botones delanteros y sandalias planas de cuero.