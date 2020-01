La cocinera de Miceli, Marga Coll, reivindica la economía local en Madrid Fusión

La cocinera Margalida Coll, fundadora del restaurante Miceli (Selva), participó ayer en el congreso Madrid Fusión –uno de los encuentros de cocina con más renombre a nivel internacional– con una ponencia en la que presentó cómo es cocinar en La Barra del Miceli, espacio que inauguró en 2018 en el Mercat d'Inca. El encuentro gastronómico, que arrancó ayer y concluye mañana, se celebra en el pabellón de IFEMA.

Una barra en el mercado. Así era el título de la conferencia en la que Coll explicó cómo surgió la idea de montar un rincón culinario en medio del mercado de la localidad de Inca: era su manera de agradecer a los tenderos su trabajo, "ya que el 90% de los productos de mi cocina siempre han sido sus alimentos". Además, se proyectaron unos vídeos para que los asistentes "pudieran ver la manera de trabajar que implica estar en el mercado, la relación que se crea entre las personas a las que compras los ingredientes es muy bonita, y poder elegir lo que quieres sin tener que abrir ninguna nevera es una maravilla", comentó ayer la cocinera. Una de las cosas más relevantes que Coll quiso transmitir fue la importancia de apoyar la economía local, un reto con el que ella trabaja desde el año 2012 (cuando abrió Miceli en Selva). La revolución de esta cocinera es volver a lo tradicional: "Así es como se ha hecho toda la vida, ir al mercado a comprar los productos frescos. Para cocinar, lo mejor es el producto de temporada, y lo encuentras allí. Además, el 90 por ciento de los productos son de Mallorca. Es fresco, directo y de calidad", señaló la cocinera a DIARIO de MALLORCA. Esta opción implica que en sus establecimientos no hay carta: "Hasta que no voy al mercado por las mañanas no sé qué se va a cocinar durante el día. Por eso el menú –que es de degustación– siempre es diferente". Poder presentar ante el público de Madrid Fusión y estar rodeada de tantos colegas tan bien valorados y reconocidos es algo que Coll nunca se hubiera imaginado. "Estar aquí y contar mi experiencia es un verdadero honor, sobre todo porque quiero reivindicar que la economía local es muy importante, y que hay que valorar lo que tenemos a nuestro alcance", reiteró la chef.

Mallorca cuenta con expositor propio en Madrid Fusión. Turisme del Consell promociona la isla como destinación gastronómica junto a DO Binissalem, Especias Crespí, Flor de Sal, Agromallorca, Oli de Mallorca, HORECA y IGP Ametla de Mallorca.

Este mediodía será el turno de Eduardo Martínez y Bruno Balbi –chefs de Brut (Llubí)– los que explicarán, bajo el título Cocina de garaje, su concepto gastronómico.