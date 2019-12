Grandes chefs cocinan para niños con necesidades especiales en el Colegio La Salle

Andreu Genestra (estrella Michelin), Marc Fosh, Santi Taura, Bernabe Caravotta (premio Tapapalma 2018) y Salou Far, entre otros, cocinaron ayer para niños con necesidades especiales durante la segunda Fiesta Rotaria de Navidad. El acto se celebró en las instalaciones del Colegio La Salle de Palma, entre las once de la mañana y las seis de la tarde. Se trata de un proyecto de integración en el que se unen niños, adolescentes con necesidades especiales y personas con síndrome de Down y con problemas de movilidad.