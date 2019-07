Andrés Velencoso, el invitado de la Copa más esperado

A poco menos de quince días para que comience la 38 edición de la Copa del Rey de Vela Mapfre en aguas de la bahía palmesana, ya se empiezan a conocer más detalles de lo que será la parte "más social" de la regata. A la ya anunciada presencia del rey Felipe VI, que acudirá a la cita y capitaneará el Aifos –aunque su participación en la competición no será todos los días por motivo de agenda– se suman nuevos nombres y una ausencia: la de Pierre Casiraghi. El hijo de Carolina de Mónaco, que fue uno de los protagonistas del verano de 2017 gracias a su participación en la categoría de los "catamaranes voladores", no estará tampoco este año. Su Malizia no se ha inscrito en la clase GC32.

Este año, y según se nos ha explicado desde la organización de la regata, serán las principales firmas de patrocinadores –Iberostar, Air Europa, Mapfre, y BMW, entre otras–, quienes se encarguen de que por el pantalán del Club Náutico de Palma desfilen algunos de los nombres más conocidos del mundo de la moda, la cultura, la sociedad y el deporte.

Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA, el prestigioso modelo y actor de 41 años, Andrés Velencoso, será uno de los invitados de honor. Y todo, gracias a la marca BMW de la que es embajador desde principios de año. Aún falta por confirmar el día exacto de su presencia pero, sin duda, es una de las grandes citas del verano. Por cierto, que también repetirá el siete estrellas Michelin Martín Berasategui, en lo que ya un clásico de la Copa del Rey de Vela.

Este rotativo también ha podido saber que la revista ¡Hola! también ha firmado un acuerdo de colaboración con la organización de la regata y que también llevará en sus páginas algunas de las fiestas que se desarrollarán en el marco de la competición. Además, se prevé que también invite a algunas de sus blogueras de cabecera.

Lo que no se servirá este año es el desayuno que ofrecían los Consejos Reguladores de Sobrassada de Mallorca y Queso de Mahón a todos los periodistas y trabajadores en la sala de prensa y en la que cocineros como Margalida Alemany o Lluis Pérez deleitaban con su buen hacer. Al parecer, no se ha llegado a un acuerdo con la organización.