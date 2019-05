El Farmer's Market de Puerto Portals cierra con récord de afluencia

Puerto Portals cerró ayer el Farmers' Market con un récord de convocatoria: unas 10.000 personas han acudido al mercado de producto local durante los cuatro días que ha durado el mercado.

Durante estas jornadaslos asistentes han podido adquirir productos mallorquines y artesanales y realizar distintas actividades. Ayer por ejemplo tuvo lugar una actuación de ball de bot, además de la actuación del grupo local de swing Wacky Tobbaco.

Por tercer año consecutivo, Puerto Portals ha colaborado con la ONG Mallorca Sense Fam, entidad a la que donará los cerca de 400 kilos de frutas y verduras recaudados este día en el marco de la campaña One for One.

El diseñador Modesto Lomba, que desfiló el pasado viernes en el #Mallorca Design Day by Prêt-à-Portals, aprovechó su visita para conocer el Farmers' Market.