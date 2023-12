China vuelve a estar en el foco internacional por el incremento de casos de enfermedades respiratorias, especialmente de neumonía infantil, en las últimas semanas.

Una situación sanitaria que ha puesto en alerta al país, sobre todo, en el norte: hospitales pediátricos colapsados y bebés con gotero en los pasillos de los centros hospitalarios.

Imágenes que, sin duda, recuerdan a los peores meses de la pandemia provocada por la COVID-19.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a pedir más información a las autoridades sanitarias del país, quienes atribuyen el incremento de casos “al levantamiento de restricciones por el coronavirus”.

De momento, y como se puede leer en el comunicado ofrecido por la OMS, los expertos en salud chinos aseguran que las enfermedades se pueden atribuir a patógenos conocidos.

Hablamos de patógenos como los de la gripe (influenza), o el causante de la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2) o también el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria común que generalmente causa enfermedades leves en los más pequeños.

¿Por qué se han disparado los casos de neumonía en niños?

Respecto a las causas del incremento de casos, la doctora Gemma Morera, pediatra especialista en neumología y alergia infantil, lo tiene claro. Como explica a este diario, lo más probable es que este brote es "consecuencia del confinamiento", como también apuntan las autoridades sanitarias chinas.

Y esto es porque los niños “no han estado expuestos a este tipo de virus y no están inmunizados”.

La mayoría de los casos son leves y muchos de ellos no requieren de ingreso hospitalario. No obstante, las imágenes que nos llegan desde China no dejan de sorprendernos y preocuparnos por la situación tan crítica que parecen estar sufriendo.

“Los virus y bacterias respiratorias son habituales en esta época del año, de noviembre a febrero, aunque desaparecieron durante la pandemia. Estos niños tienen un sistema inmune que no ha trabajado ni a estado expuesto a estos patógenos”, señala.

Sin embargo, y para tranquilizar, indica que “es lo esperable”. El pico de infecciones respiratorias siempre se ha producido durante este mes de noviembre, y es común que sea una de las consultas más frecuentes en pediatría. Así, la situación en China “no nos alarma de momento”.

Y es que, como subraya la doctora Morera, lo mismo pasó en España.

Cuando se levantaron las medidas restrictivas en nuestro país, se produjeron infecciones respiratorias “más graves” porque nuestro sistema inmunitario se había debilitado. Y, en cambio, los gérmenes infecciosos se habían fortalecido.

Si se agrava la situación, ¿estamos mejor preparados que en 2020?

Aunque aún se está investigando el origen de esta neumonía “desconocida” en China, es inevitable que muchos se pregunten si es posible que pueda traspasar las fronteras del país asiático. Pero eso es realmente poco probable.

Lo que sí sabemos hoy en día es que estamos mejor preparados que en 2020 con la aparición del SARS-CoV-2. Y así nos lo cuenta la pediatra Gemma Morera.

“Hemos aprendido mucho de la COVID-19. Ahora sabemos cómo gestionar las urgencias ante situaciones críticas, también a nivel poblacional y, sobre todo, los ciudadanos tenemos más conciencia de cuidarnos más, de las medidas de higiene, de protección (lavado de manos, ventilación, mascarillas…)”.

Infecciones respiratorias en niños: qué son y cómo prevenirlas

Las infecciones respiratorias más frecuentes en la población infantil son aquellas que afectan a las vías altas, es decir, catarro de vías altas, faringitis y laringitis (parte superior de la vía aérea).

Son el primer motivo de consulta y la primera causa de hospitalización en menores de cinco años. Las causas más frecuentes son los virus: de curso benigno y autolimitados. Y los más habituales son:

Rinovirus

Familia de los coronavirus

VRS (virus respiratorio sincitial)

Gripe

Adenovirus

Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que afectan a las vías bajas. Son:

Las neumonías

Las bronquitis

Las bronconeumonías.

En el caso de las neumonías, se suele producir por los virus (VRS y adenovirus) en menores de cinco años, o la bacteria Mycoplasma en los niños mayores de cinco años. Son “más leves y atípicas”.

La forma de transmisión es a través de las vías áreas, las denominadas “gotículas” que tanto hemos escuchado durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Las expulsamos al toser o estornudar, flotan en el aire, y contagian por inhalación o por contacto (tocar una superficie “contaminada”).

Uno de los principales factores de riesgo son los espacios cerrados y sin ventilar. Sin olvidar la “poca higiene de manos”.

Por eso, las medidas principales para evitar el desarrollo de infecciones respiratorias nos transportan a la pandemia de la COVID-19: