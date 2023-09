El carcinoma hepatocelular es el tipo de cáncer de hígado más común en adultos. Su incidencia podría aumentar en los próximos años debido a la prevalencia de algunos factores de riesgo, como la obesidad o el consumo de alcohol, que están íntimamente ligados con este tipo de cáncer. Pero de momento:

Es la tercera causa principal de muerte por cáncer en el mundo

por cáncer en el mundo El sexto tumor maligno más comúnmente diagnosticado en el mundo.

El cáncer de hígado, como alertan los expertos, es una enfermedad invisibilizada y fuertemente estigmatizada. Y es que, hablamos de una patología con escasas opciones terapéuticas y pocas mejoras en la supervivencia durante las últimas décadas.

Los tipos principales decáncer de hígado son:

Hepatocarcinoma

Cáncer de vías biliares

Por eso, desde AstraZeneca han lanzado la campaña Hablemos sin filtro, que tiene como objetivo acabar con estigmas y prejuicios sobre esta la enfermedad, y favorecer "una conversación abierta y sincera sobre la situación de estos pacientes, los desafíos en el tratamiento y abrir un nuevo horizonte".

Así lo ha explicado durante su presentación Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca.

En cuatro entrevistas, dos centradas en hepatocarcinoma y dos en cáncer de vías biliares y conducidas por la periodista Ángeles Blanco, quedan reflejados los testimonios de un hepatólogo, un paciente con cáncer de hígado, un oncólogo y un paciente con cáncer de vías biliares.

Conversan sobre los temas clave que afectan al cáncer de hígado, sin filtro y reflejando la realidad de las personas que lo padecen y de los profesionales que los asisten, con el objetivo de romper la invisibilidad, el aislamiento, los estigmas y el desconocimiento de la enfermedad.

Hepatocarcinoma: causas y síntomas

Es el tumor primario del hígado más frecuente. El doctor Bruno Snagro, director de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de Navarra, señala que cada año se diagnostican entre 5.000 y 8.000 nuevos casos.

Lo más preocupante, resalta el especialista, es que este tipo de cáncer no presenta ningún tipo de síntomas. Y cuando aparecen "significa que inequívocamente hemos llegado tarde porque el hígado es un órgano silencioso al que nadie le presta atención en su vida diaria".

Los síntomas aparecen cuando el tumor se encuentra en un estado muy avanzado, y son los más frecuentes:

Cansacio intenso

Falta de apetito

Pérdida inexplicable de peso

Dolor debajo de las costillas derechas

Picores

Se trata de un cáncer que se produce como conseucencia de una enfermedad hepática crónica, lo que explica que la mayoría de los pacientes diagnosticados tiene más de 40 años.

Los virus de la hepatitis B y C producen en muchas ocasiones cirrosis (formación de cicatrices en el hígado), que puede desencader en tumores en este órgano.

El consumo de alcohol o trastornos metabólicos también están detrás de muchos de los casos de cáncer de hígado.

Su diagnóstico es muy sencillo a través de:

Ecografía

Escáner

TAC

Resonancia magnética

Biopsia hepática.

Cáncer de vías biliares

Los carcinomas de las vías biliares son tumores que son poco frecuentes, pero no excepcionales. No obstante, aunque no hay cifras oficiales y el número de casos podría ascender a más de 5.000 cada año.

El doctor Andrés Muñoz, del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, subraya que no están claras las causas que produce este tumor, pero podría ser debido a:

Litiais (piedras en el riñón)

Inflamación

Infección.

En el caso de que el tumor se diagnostique de forma avanzada, se puede experimentar falta de apetito y una pérdida de peso sin causa aparente.

Estos síntomas son especialmente frecuentes en el cáncer de vesícula biliar que es el más agresivo.

Respecto al diagnóstico, la analítica general permitirá detectar la presencia de una alteración de la expulsión de la bilirrubina en caso de que exista, así como otras alteraciones del funcionamiento hepático.

Para confirmar la presencia de un tumor de la vía biliar se realizará un TAC toracoabdominal, ya que la obtención de una biopsia no es siempre un procedimiento fácil.