Un convenio de colaboración en virtud del cual la Unidad de Neurociencias que dirige el Dr Miquel Munar, forma un cluster con Clínicas Cita para el tratamiento de las adicciones. Con este acuerdo Juaneda Hospitales se convierte en el principal referente del tratamiento de todo tipo de adicciones (a sustancias o comportamentales) en las Islas Baleares, en colaboración con un centro puntero, cuyo director, el Dr José María Fabregas, explica las claves de sus tratamientos y actualiza el fenómeno de la atención a las toxicomanías y la investigación que en ese ámbito se está desarrollando.

¿Cuáles son las adicciones a sustancias actualmente en boga?

La prevalencia más alta sigue siendo la del alcohol, aunque los problemas derivados del uso de cocaína y las secuelas del abuso del cannabis son una realidad incuestionable como problema actual.

¿Cuál es la situación de las adicciones a sustancias como la heroína, la cocaína, las drogas más químicas?

Últimamente ha habido un repunte de las adicciones a opiáceos sintéticos y empiezan a llegar a nuestras consultas pacientes con problemas de adicción a estas sustancias. En Estados Unidos, el año pasado hubo más de 100.000 muertos por sobredosis de opiáceos vendidos en las farmacias, algo que es una referencia que no podemos olvidar. La cocaína, por otra parte, sigue teniendo un alto índice de uso y por consecuencia genera problemas de demanda de tratamiento.

¿Y entre los adolescentes?

Hoy en día se repite una situación de conflicto con los adolescentes abusadores de cannabis, con lo que nosotros llamamos vulnerabilidad genética, entiéndase también con algún trastorno de aprendizaje, etcétera. El hecho de fumar marihuana demasiado joven y con esa vulnerabilidad se traduce en una alta probabilidad de desencadenar un cuadro que se repite inexorablemente: fracaso escolar, agresividad verbal, desconexión emocional y plenitud afectiva, algo que está hoy muy presente en las demandas de tratamiento en nuestra clínica.

¿Se aplican las terapias diferenciales por sustancias o el tratamiento tiene más que ver con la persona?

Los tratamientos son específicamente adaptados a las personas. Las diferentes substancias, incluso las dependencias de las adicciones con sustancias coexisten dentro del mismo tratamiento, lo que cambian son las personas, no los síntomas que ellas presentan.

¿Cuál es el perfil del toxicómano en estos momentos?

No hay un perfil de toxicómano claro y preciso, pero la impulsividad, la automedicación, la dificultad para sustraerse al placer, cuando a uno le cuesta pararse, cuando empieza incluso con la sintomatología autodestructiva, conforman en diferente proporción y grado la personalidad y la estructura de un toxicómano.

En los años 80 los programas en comunidad fueron la primera gran esperanza. ¿Cómo han evolucionado estos tratamientos?

La complejidad de las adicciones ha sido muchas veces por el uso de substancias en un intento de automedicarse. Ello ha derivado en la necesidad imperiosa de que estas comunidades sean dotadas de medios personales y recursos técnicos suficientes. La patología dual, osea la coexistencia de un trastorno de abuso de sustancias con un trastorno psiquiátrico, es un presencia importante dentro de lo que es el espectro del tratamiento de adicciones.

¿Es muy importante un tratamiento personalizado, cómo se consigue?

La necesidad de adaptarse a las características y posibilidades del paciente es vital, no es lo mismo el que no quiere, que el que no sabe o que el que no puede, y adaptarse a estas diferentes características es el secreto del tratamiento de éxito.

¿Qué profesionales integran los equipos multidisciplinares y qué función tiene cada especialista?

En nuestra clínica trabajan cuatro equipos: Un equipo de psiquiatría, encargado del diagnóstico, pronóstico y prescripción farmacológica. Un equipo de psicólogos con un abordaje más profundo en la biografía, emociones y expectativas de resultados a medio-largo plazo. Un equipo de Socioterapia, encargados tipo coaching, de la norma, la regla, el límite, la transgresión, la intervención conductual en estos procesos. Y un cuarto equipo constituido por los profesionales en equinoterapia, yoga mindfulness, gimnasia, en los diferentes talleres que sin ser participantes de los equipos anteriores, son personal terapéutico de la clínica.

¿Cuál es el papel de la familia?

Nosotros potenciamos el abordaje en el individuo porque a veces contamos con familias y otras veces no, y algunas veces las familias son actoras y otras veces son víctimas. En algunos casos participan de manera positiva en los procesos, otras veces nos crean ciertas dificultades, con lo cual, para nosotros, el foco es atender a los pacientes y asumir que tienen familias. Si podemos lo aprovechamos y cuando hay dificultades intentamos resolverlas

¿Cuáles son las características —a nivel físico y terapéutico— de la masía donde se realizan las terapias?

Tenemos un lugar privilegiado en el entorno de un parque natural y con suficiente distancia a un núcleo urbano, para sentirnos en el campo pero con todas la ventajas de estar cerca de la ciudad. Esto nos permite un nivel de calidad muy alto de los profesionales. El centro cuenta con campos de deporte y huertos. Los pacientes pueden traer sus mascotas. Hay caballos, piscina, etcétera, todo lo cual constituye un atractivo añadido a todas las demás intervenciones.

¿En qué consiste el parque de clínicas que tienen en este complejo?

En esta necesidad de individualizar, contamos con diferentes opciones para diferentes necesidades, desde la fundación con la que intentamos ayudar a gente con menos recursos, sacrificando el confort, pero manteniendo el nivel muy alto de calidad de asistencia, pasando por la comunidad terapéutica, donde además del programa de la intervención terapéutica haya programas de modificación de conducta. En cita clínica hay un programa adaptado y adecuado para pacientes adaptados social, laboral y familiarmente, que nos permite poner el foco en lo terapéutico por encima de lo conductual. Incluso tenemos una opción de tratamiento en régimen absoluto de confidencialidad. Para cuando esta exigencia es necesaria, contamos también con la colaboración de la Juaneda Hospitales para tratamientos hospitalarios que requieran este tipo de intervención.

¿Cuáles son las últimas innovaciones en el ámbito de la atención a toxicomanías?

La estimulación magnética transcraneal, la posibilidad de utilizar ketamina en trastornos adictivos refractarios, así como la equinoterapia y el mindfulness son para nosotros herramientas potentes para conseguir nuestros fines.

¿Cuáles son las líneas de investigación que se siguen en estos momentos y cuáles son las evidencias alcanzadas por investigaciones anteriores?

Últimamente se están desarrollando prometedoras investigaciones con la posibilidad de aplicar nuevos fármacos en trastornos adictivos, ibogaína para los opiáceos, mdma para los trastornos de estrés postraumático, etcétera que abren una ventana de opciones modernas y diferentes. Cada semana se publican más artículos que permiten mantener una esperanza que van a convertirse en opciones terapéuticas potentes en un futuro no muy lejano.