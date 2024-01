Un socio del RCD Mallorca ha escrito una carta al presidente del club, Andy Kohlberg, en la que denuncia que el equipo haya dejado de utilizar el catalán en los marcadores del estadio. "El motivo de esta carta es expresar mi queja en referencia a la rotulación en castellano de los marcadores digitales de nuestro estadio los días de partido. Hasta la última renovación infográfica, que aplaudo por su factura espectacular, la rotulación había estado siempre en catalán", asegura Joan Andreu, quien ha publicado la misiva en la red social X.

El aficionado del Mallorca celebra que el Mallorca haya apostado en los últimos meses por la identificación del club con los Dimonis o el ball de bot en la fiesta de inauguración de la remodelación del estadio: "Son cosas buenas, muy buenas, pero aquí considero que hemos reculado".

En este sentido, explica que como abonado "ininterrumpidamente" del club desde su niñez hasta la actualidad "para mí ha sido un disgusto, y casi diría una ofensa, ver cómo la lengua propia de Mallorca ha perdido un espacio en la comunicación pública de nuestro club". Por este motivo, Andreu reivindica que el catalán es "un patrimonio histórico valiosísimo" para todos los ciudadanos de Mallorca y defiende que tiene un arraigo en la isla desde el siglo XIII: "Creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para mantenerla tan sana y viva como sea posible".

El socio apunta que, a pesar de que el club tiene "una masa social diversa y hay socios que tienen como lengua propia el castellano, el inglés o el alemán", la entidad debería apostar por la lengua propia de Baleares: "Todos somos mallorquinistas y todos hacemos el Mallorca, pero el catalán es una lengua vulnerable al lado de las otras".

Por este motivo, el hincha del Mallorca finaliza su reclamación al club con un símil futbolístico: "El catalán no será nunca el Madrid o el Barça, no ganará la liga de las lenguas, pero si entre todos la cuidamos, la respetamos y hacemos las cosas bien hechas, el catalán puede ser como el Mallorca y jugar a la primera división de las lenguas y no estar preocupada por bajar a Segunda. Pero por eso hace falta una implicación colectiva y la sociedad deportiva que tú [en referencia a Andy Kohlberg] presides puede poner su granito de arena, pequeño, pero importante".

👅 Ens adherim a aquesta iniciativa en defensa de la llengua a l'Estadi Mallorca Son Moix.



🖥️ Demanam al @RCD_Mallorca que la nova imatge gràfica dels videomarcadors vagi en consonància amb la bona feina que fa amb la megafonia, la música al descans i part de contingut a xarxes. https://t.co/LWZIX3KZWp — Plataforma per la Llengua Illes Balears (@PLlenguaIlles) 25 de enero de 2024

Plataforma per la Llengua se ha sumado a la petición del aficionado del Mallorca y ha reclamado al club que defienda el catalán en el estadio: "Pedimos que la nueva imagen gráfica de los videomarcadores vaya en consonancia con el buen trabajo que hace con la megafonía, la música en el descanso y parte de contenido en redes".