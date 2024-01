El entrenador del RCD Mallorca Javier Aguirre ha querido apartarse del foco de la Copa para centrarse en la Liga y el encuentro de este sábado ante el Villarreal. Una de las incógnitas para el duelo en La Cerámica es saber quién sustituirá a Gio González, sancionado, en el lateral derecho. "No tengo ningún especialista en esa posición. Yuzún del filial lo hace bien, pero no me atrevería a ponerlo de inicio. De los que tengo pueden jugar Llabrés, Antonio o Amath. Son las tres posibilidades que veo. Hay una remota que es poner a Jaume Costa. Si hubiese estado bien en estos partidos le hubiese puesto, ahora no creo", ha comentado en la sala de prensa.

El técnico mexicano ha confirmado que Costa y Valjent están al 100% y que Vedat Muriqi viaja, aunque no jugará. "Jaume Costa y Martin Valjent están al 100%. Muriqi va a viajar, pero no está para jugar. Viene para sentirse integrado con el grupo. Le falta un pelín más. Ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, pero le ves que todavía le gusta. Llevo 24 jugadores y uno se quedará fuera de la convocatoria, puede que sea él", ha apuntado. Larin se rehabilita para el Mallorca Otro de los futbolistas que ha destacado es Cyle Larin, al que ve mucho mejor tras los últimos partidos. "Se le ve más suelto y risueño. Se ha quitado una presión. La gente espera eso de él. Ya no es solo los goles, ha mejorado la pela y el juego. Le decía que no importaban los goles, importa que se te vea vivo en el partido. A veces desaparecía y se lamentaba. Ahora se le ve bien", ha destacado. Tras advertir que algunos de los jugadores están cansados tras el esfuerzo en Copa ante el Tenerife, el técnico del Mallorca ha dejado claro que el foco está en LaLiga. "Estoy centradísimo en LaLiga. Nos urgen puntos porque solo hemos sumado 1 de 6 en este 2024. No estamos en una posición muy cómoda. La Copa está muy bien, pero me preocupa el rival de mañana. Tiene bajas y es verdad que ha encajado goles, pero tienen un talento individual impresionante. Marcelino es un gran entrenador. En su campo nos va a exigir mucho. No quiero que nos rezaguemos más en Liga", ha dicho. Sobre el conjunto que dirige Marcelino García-Toral, ha justificado su mal momento por las rachas del fútbol: "Los han castigado mucho las lesiones. No es fácil tomar decisiones en cuánto al técnico, hay que cambiar cosas. Son rachas. Nosotros estuvimos diez partidos sin ganar también. Es una Liga en la que cuesta mucho ganar y el Villarreal está en esa dinámica negativa". "Creo que nosotros vamos bien. Estamos mejorando el juego, defendemos parecido al año pasando. Estamos metiendo menos que los que dice la expectativa. Es nuestro déficit. Tenemos mucha más llegada que el año pasado, pero no estamos tan certeros. Eso nos está castigando y en eso trabajamos", ha añadido. Alfonso Díaz: "En este mercado de invierno no vendrán al Mallorca futbolistas en propiedad" Para acabar, ha reconocido que ha solicitado al club el fichaje de un lateral para cubrir la baja de Maffeo y de otro futbolista (un extremo) para este mercado de invierno. "No me gusta involucrarme en fichajes, lo hice una vez en Zaragoza y me fue mal. Le dije al club que necesitamos en este mercado dos jugadores y uno es a raíz de lo de Maffeo", ha concluido.