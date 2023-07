Es una temeridad obtener cualquier conclusión sobre un amistoso de pretemporada, pero es evidente que a este Real Mallorca le queda mucho por hacer. Está muy lejos de tener la cara y los ojos que le llevó a firmar una brillante permanencia la pasada campaña. Pero más allá de que todavía queden cinco o seis fichajes por llegar, y que incluso se puedan producir todavía más salidas, la imagen que ha dejado en su estreno ha sido floja. Maffeo ha salvado los muebles ante el modesto Union Gurten de la Tercera austríaca. Primero con un gol cuando solo faltaban nueve minutos para el final y, poco después, con una gran asistencia a Javi Llabrés llegando desde la derecha, para remontar a tiempo (1-2). Abdón, ha puesto la puntilla, con el 1-3 en un partido que no pasará a la historia.

Ante un rival absolutamente amateur ha tenido el balón, solo faltaría, pero le ha costado horrores hacerle daño. Como es lógico, ha faltado frescura en las ideas y en las piernas y eso ha provocado que al descanso se fueran con empate en el marcador. Solo una acción individual de Muriqi y un tiro de Amath, en dos jugadas consecutivas, obligaron a lucirse al portero local.

Aguirre, que ha dejado fuera por decisión técnica a Valjent y Grenier, ha mantenido la defensa de cinco, con Gio, Baba y Marcos Fernández como centrales. Ninguno de los tres lo es, pero eso daba igual. Lato ha demostrado que es un carrilero capaz de dar profundidad en la izquierda y Omar Mascarell, que se ha estrenado con Morlanes como pareja en el doble pivote, ha dejado claro que es un líder, pero ha faltado fluidez en ataque. Miguelito ha dejado detalles de personalidad, pero el equipo no ha funcionado.

El panorama de la segunda parte, con muchos jugadores del filial, no ha sido mejor. Y este deporte es apasionante porque a veces llegan las sorpresas. En prácticamente la única ocasión en la que el Union Gurten ha llegado al área, Wimmleitner ha sentado a Gayà y ha batido a la media vuelta a Greif. Ver para creer, pero el marcador no engañaba (1-0). El resultado en estos encuentros no es importante, pero sí lo es ser incapaz de hacer daño a un adversario tan débil y que no se creía que le iba ganando a un Primera División de España. Hasta que en los últimos nueve minutos, Maffeo, Javi Llabrés y Abdón han puesto las cosas en su sitio. Tampoco es un gran consuelo.