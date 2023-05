La cantera del Mallorca no necesita mimos

Javier Aguirre no cree en la cantera del Real Mallorca. No es que los jugadores del filial se hayan ganado el derecho a rebelarse en el primer equipo. Su descenso a Tercera es el mejor resumen de que los jóvenes valores de Son Bibiloni no llegan, por ahora, al nivel necesario para competir en Primera. Es un argumento que todos podemos comprar al mexicano, que suele recordar el fracaso de Julián Robles cuando se le pregunta por la cuadrilla de veinteañeros que se lleva de viaje por los diferentes estadios de Primera en las convocatorias.

Pero de ahí a sustituir al descanso a Pep Gayà, que vivía su primera titularidad este curso, es algo que no se entiende. ¿De verdad el esperpento de defensa que protagonizó el Mallorca en la primera mitad fue su culpa? ¿Sacar a Grenier y colocar a Baba de zaguero le daba alguna oportunidad a los bermellones de remontar un partido que estaba perdido desde los 49 segundos? Igual habría que mirar quién marcaba a Gavi en el primer gol. O quién dejó que el joven centrocampista azulgrana se recrease antes de marcar el tercero. La cantera está a un nivel bajísimo, eso ha quedado claro esta temporada. Pero si al apostar por uno, aunque sea por circunstancias, se le fusila a las primeras de cambio, según Aguirre por «protección», es complicado que lleguen. Los minutos en el campo y los palos forjan.