Real Mallorca: Un primer tercio con buena nota

Lo hubiera firmado cualquier ‘barralet’ en julio. El primer tercio del Mallorca se ha saldado con buena nota y, a falta del encuentro de mañana ante el Atlético en Son Moix -21.30 horas-, estos dieciséis puntos en las primeras trece jornadas reflejan que se han hecho bien las cosas antes del parón por el Mundial de Catar. Es su mejor inicio de Liga desde la temporada 2010/2011, cuando el equipo dirigido por Michael Laudrup sumaba veintiún puntos y era sexto en la tabla.

El brillante triunfo ante el Villarreal del domingo en el Ciutat de València ha disparado la autoestima de un grupo que lo necesitaba y ha supuesto una buena inyección de credibilidad hacia el trabajo de Javier Aguirre (0-2). Los bermellones ocupan la duodécima posición en la clasificación, con cinco puntos de ventaja sobre el descenso, que ahora marca el Celta.

Muriqi, que ha anotado siete de los doce goles que lleva el Mallorca, es la estrella de un equipo que ha conseguido brillar en todas sus posiciones, con un Rajkovic, sin ir más lejos, que está causando una grata impresión en la portería desde su llegada o Raíllo, Valjent, Maffeo y compañía en defensa, y Galarreta y Kang In Lee en el centro del campo y ataque.

Su fabuloso rendimiento lejos de Son Moix ha sido clave para disfrutar de este colchón respecto a los equipos de abajo porque, más allá de la victoria ante los castellonenses, con los éxitos en Vallecas ante el Rayo (0-2) y en Mestalla, remontando al Valencia (1-2), más los empates en San Mamés (0-2) y Martínez Valero (1-1) ha obtenido mucho más de la mitad del botín que tiene en su poder. Son once puntos de veintiuno posibles a domicilio, unos guarismos de conjunto que debe salvarse sin apuros.

El Mallorca se siente cómodo esperando al adversario, se muestra como un bloque rocoso que no deja espacios y que trata de sorprender a la contra. No le supone ningún conflicto no tener el balón. Sabe lo que tiene que hacer sin la posesión, pero también cuando lo recupera. Y en estos primeros meses de competición ya lo ha dejado claro porque ha dado la talla frente a todos los adversarios, incluidos Real Madrid (4-1), Barcelona (0-1), Betis (1-2) o Real Sociedad (1-0), duelos que acabaron con derrota.

No obstante, no todo es de color de rosa. La realidad es que en la isla no está siendo tan fiable, ni mucho menos. Apenas ha sumado cinco puntos de dieciocho posibles, la gran asignatura pendiente de este arranque. Apenas ha tumbado al Almería (1-0), y ha sumados dos empates ante rivales directos en encuentros que tuvo el triunfo en sus manos, como contra el Girona (1-1) y Espanyol (1-1).

Sin embargo, mirar la clasificación no supone ningún trauma, al menos por el momento. Desde el Mallorca dirigido por Laudrup no estaba tan bien, aunque esa campaña 2010/2011 acabó firmando la salvación en la última jornada con una plantilla en la que destacaban los Nunes, De Guzmán, Martí, Castro, Webó y demás. Desde entonces, siempre que estuvo en la elite acumuló menos puntos que ahora. En el curso siguiente, después de la salida de Laudrup y la interinidad de Miquel Àngel Nadal, el equipo de Joaquín Caparrós, que llegó en la octava jornada, sumaba catorce puntos y acabó el curso luchando por meterse en la Liga Europa hasta la última jornada.

En la 2012/2013, que finalizó con el traumático descenso a Segunda, el Mallorca tenía doce puntos y ocupaba la decimosexta posición. Había empezado de forma fabulosa, pero en la sexta jornada empezó una nefasta racha que le llevó directo a Segunda y, ni siquiera la llegada de Gregorio Manzano, lo pudo evitar.

Seis años después los rojillos regresaron a la elite de la mano de Vicente Moreno y el inicio no fue malo, con catorce puntos ocupando la decimotercera posición, pero después cayó en picado hacia la Segunda División. Y en la campaña anterior, con Luis García, tampoco estaban mucho peor que ahora, con quince puntos y cuatro sobre el descenso, pero se vio obligado a firmar la permanencia en el último suspiro, ya con Aguirre en el banquillo. Es un buen aviso de que queda mucho trabajo por hacer. Eso sí, está en el buen camino.

Contra el Autol, por Movistar

Por otra parte, el partido de la Copa del Rey ante el Autol riojano, que se disputa el sábado a las 18:30 horas, será televisado por Movistar.