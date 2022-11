El Mallorca logra un triunfo incontestable

El Mallorca ha logrado una victoria para el recuerdo. Una de esas que se quedarán en la retina de la temporada al tumbar al Villarreal, con goles de Muriqi y Amath, en un ejercicio impecable de principio a fin que ha decorado en una fantástica segunda mitad (0-2). Estos tres puntos saben a gloria, y más después del empate ante el Espanyol de la anterior jornada (1-1), porque significan que llegará al parón del Mundial fuera del descenso y con la autoestima por las nubes. Ha vencido a un adversario que todavía no había perdido como local y que lucha por meterse en la Liga de Campeones, pero que ha sido incapaz de ponerle en aprietos de verdad.

La primera parte ha finalizado con un veintidós por ciento de la posesión por parte del Mallorca, pero ha chutado más y se ha ido al descanso con 0-1 en el electrónico. Esto lo dice todo sobre lo que han sido los cuarenta y cinco minutos iniciales, con el equipo dirigido por Toni Amor desde el banquillo, por la sanción de Javier Aguirre, muy bien ordenado y rocoso. Es el manual que ya ha demostrado en otras ocasiones. Está seguro sin el balón y no tiene ningún problema a la hora de defenderse, por mucho que delante tenga a un adversario con tanta calidad como el Villarreal. No había que ser ningún adivino para prever que los de Setién iban a querer la pelota, pero eso no ha sido sinónimo de hacer daño. Ni mucho menos. De hecho, solo un chut alto de Chukwueze y poco más ha sido su bagaje.

El plan de los baleares era claro, resistir y tratar de sorprender en alguna contra. Eso sí, tampoco han estado tan finos en ese aspecto, pero lo más peligroso lo han hecho ellos. Primero tras un fabuloso pase de Kang In Lee al espacio para que Jaume Costa se plantara ante Rulli, pero el lateral ha demostrado que no es delantero y su tiro ha sido repelido por el portero. Muriqi tampoco ha podido rematar en condiciones el rechace. Ha sido toda una declaración de intenciones, aunque para ser justos ha sido una ocasión esporádica. Porque el Mallorca estaba muy lejos del área rival cada vez que recuperaba la pelota, pero se le veía cómodo atrás, cerrando espacios para tapar a los Danjuma, Parejo y compañía. Un cabezazo de Muriqi, tras un pase de Gio, fue otro acercamiento, pero el que bueno es el que ha llegado en el minuto treinta y dos. Dani Rodríguez, que ha elevado su rendimiento, ha filtrado un sensacional pase a Gio, que ha llegado al fondo para centrar al corazón del área y encontrar al omnipresente Muriqi, que con el interior ha batido a Rulli, con la fortuna de que el esférico ha rebotado en Albiol. Es el séptimo tanto en once partidos del kosovar, una bendición para este grupo.

El panorama era ideal para el Mallorca, que se está especializando en conceder muy poco al rival, y más si está con tantas dudas como los castellonenses. Así se han ido a los vestuarios, sin que pasara absolutamente nada en el último cuarto de hora.

Los bermellones han salido mucho mejor en la segunda parte, con más intensidad en ataque y con la misma consistencia en defensa. Y más allá de un lanzamiento de falta de Parejo que ha atrapado Rajkovic, el Mallorca ha demostrado mucho personalidad y oficio. Y ha sabido demostrar los dientes. Una buena contra de Dani que se ha asociado con un activo Gio, que no ha encontrado rematador en una clara oportunidad. Y después, otra vez el gallego, ha estado cerca del gol, pero su remate ha sido defectuoso cuando tenía toda la portería para él.

El Villarreal ha espabilado, algo más fácil con jugadores de su talento. Chukwueze ha disparado fuera desde la frontal en una buena llegada provocada por Danjuma, pero el susto de verdad ha llegado cuando el propio Chukwueze ha estrellado el balón al larguero en un disparo lejano. Rajkovic había vuelto a hacer la estatua, pero esta vez la suerte estaba del lado del que lo merecía. Y cosas del fútbol, del posible empate a uno se ha pasado al 0-2 con una maravilla. Amath, que había entrado cuatro minutos antes, se ha sacado de la chistera un gol para el recuerdo. Muriqi le ha servido un pase con la cabeza y el senegalés, con un control en la misma línea del área grande, ha soltado un latigazo con la zurda imparable para Rulli. Un golazo que ha desatado la locura en el banquillo de los visitantes y en el centenar de hinchas que estaban en las gradas del Ciutat de València. A partir de ahí, ha quedado claro que el marcador ya no se iba a mover porque el Mallorca estaba muy seguro de lo que tenía que hacer y los amarillos se ahogaban sin saber cómo levantarse. Hasta que ha llegado el final y la alegría ha sido enorme. No es un triunfo cualquiera.

VILLARREAL: Rulli, Kiko Femenías, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno (Mojica, min. 89), Trigueros (Nicolas Jackson, min.46), Capoue (Morales, min.89), Parejo, Chukwueze, Álex Baena (Yeremi Pino, mi.63) y Danjuma.

MALLORCA: Rajkovic, Gio, Valjent, Nastasic, Copete, Jaume Costa, Baba (Grenier, min.90), Galarreta (Battaglia, min. 86), Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, min. 70), Kang In Lee (Amath, min. 71) y Muriqi (Abdón. min.86).

ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (comité gallego).

GOLES: 0-1: Muriqi marca con un remate tras una combinación entre Dani y Gio (min.32); 0-2: Amath anota de un zurdazo desde fuera del área (min.74).

T. amarillas: Baba (min.40), Gio (min.46), Chukwueze (min.48), Baena (min. 53), Kang In Lee (min.54), Alberto Moreno (min.57), Dani (min. 59), Muriqi (min.70), Pau Torres (min.74), Costa (min.82). T. rojas: No mostró.