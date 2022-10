El Mallorca asalta Mestalla

El Mallorca ha asaltado Mestalla con una victoria de prestigio en un partido que ha empezado perdiendo y que ha sido capaz de remontar en una segunda parte para el recuerdo (1-2). El gol de Kang In Lee en el minuto 82, en la que ha sido su casa más de media vida, ha dado tres puntos fundamentales para dar aire a un equipo que necesitaba de una alegría de este calibre tras las decepciones de las últimas jornadas, en las que se había quedado sin premio a pesar de merecerlo. Antes Muriqi, de penalti, había logrado igualar el encuentro que se había puesto cuesta arriba tras un penalti de Antonio Sánchez sobre Lino que Cavani ha marcado. Estos doce puntos saben a gloria y permiten mirar la clasificación con algo más de tranquilidad.

La primera parte ha sido difícil de digerir, sobre todo si el que la estaba viendo no era del Valencia o del Mallorca, que ha estado descaradamente atrás, incluso más de lo habitual, ante un adversario frustrado por no encontrar espacios. Los rojillos defienden de maravilla, muy juntos, concediendo muy poco y esto se ha traducido en que los locales apenas ha hecho daño. Alguna internada por la banda de Kluivert, Lino o algún centro de Musah han levantado al público de sus asientos, pero poco más. De hecho, su ocasión más clara ha tenido que ser un disparo desde fuera de área de Almeida que Rajkovic ha respondido fabulosamente. Es indiscutible el sacrificio y el esfuerzo para proteger la meta de los baleares, que no han parado de correr detrás del balón. El problema para los de Aguirre es que en el fútbol hay que atacar y esto le cuesta horroros. Siempre con muy pocos efectivos y muy lejos de la meta del adversario, se hace muy difícil. Y más si el equipo se muestra tan impreciso como en el acto inicial. Con el balón ha estado torpe, sin fluidez y por eso apenas ha hecho daño. Eso sí, otro gallo hubiera cantado si Kang In Lee hubiera marcado en el minuto trece en la llegada más clara. Mamardashvili no puede blocar el balón tras un centro de Maffeo y el surcoreano ha metido la cabeza, pero el portero georgiano ha reaccionado con rapidez para repeler el remate. Al Mallorca le faltaba elevar su ritmo con la pelota porque se lo estaba poniendo fácil a los de la capital del Túria a la hora de defender. Solo en un error entre centrales, que se han liado a la hora de despejar, ha posibilitado que Muriqi haya estado a punto de rematar en el corazón del área, pero se ha quedado con las ganas.

La segunda parte no ha podido empezar peor. En una contra lanzada por el Valencia tras un córner a favor de los visitantes, Antonio Sánchez ha cometido un absurdo y evitable penalti al meter la pierna cuando Samuel Lino se colaba en el interior del área. Está claro que el valencianista lo ha buscado y el canterano, que nada más oír el silbato del árbitro se ha desesperado, ha picado. Y el ‘matador’ Cavani ha hecho gala a su apodo para fusilar a Rajkovic y poner a su equipo por delante. Este 1-0, y más viendo los precendentes, daban motivos para ponerse a temblar. Pero Aguirre, contrariamente a lo que había hecho en otras ocasiones, ha reaccionado rápido y se ha notado de inmediato. Ha apostado por una defensa de cuatro, sin Copete, y ha introducido a Baba, Dani y Amath. Y eso le ha dado otro aire al Mallorca, que ya ha probado fortuna con un obús del gallego que ha despejado Mamardashvili con acierto. La movilidad de Amath ha empezado a dar problemas a la zaga local, con Kang In Lee pegado a la banda. Y precisamente el senegalés, al que le anularon un gol en la derrota ante la Real Sociedad (1-0) en la anterior jornada, ha provocado un penalti en una de sus descaradas internadas. Es cierto que Nico mete la bota de forma inocente, pero el colegiado no lo ha dudado. Y Muriqi, que ha vuelto al once tras dos partidos de sanción, se ha quitado la espina del error en Elche desde los once metros para marcar. El Mallorca había hecho lo más complicado y ahora debía resistir como fuera... o buscar el segundo. Y hubo ocasiones para las dos cosas. Galarreta, imprescindible en este equipo incluso cuando no está fino, ha disparado con el alma y el meta ha despejado como ha podido. Gattuso ha introducido artillería con la entrada de Hugo Duro y Marcos André, pero el que ha tenido la ocasión ha sido Cavani, que con un tiro duro y seco ha obligado a lucirse a Rajkovic. Daba la impresión de que iba a sufrir de lo lindo en este tramo final, pero el guion le tenía reservado una sorpresa. Dani, que lo ha hecho casi todo bien desde su entrada, sirve un buen balón a Kang In Lee, que controla, recorta y con la zurda, casi en estático, destroza la portería del Valencia. El asiático ha pedido perdón después de celebrarlo como un loco porque no ha querido olvidar que se ha formado en Paterna. El Mallorca lo ha celebrado a lo grande, jugadores del banquillo incluidos, porque este 1-2 era oro puro. Pero todavía quedaba tiempo y Mestalla apretaba. Y más cuando el árbitro ha decidido, una vez en el noventa, prolongar la friolera de ocho minutos. Y en este tiempo ha aguantado el chaparrón, con orden y oficio e incluso Amath ha podido anotar el tercero, pero su tiro se ha ido desviado. Esta vez ha habido premio. Ya tocaba.