Ni el escenario ni el rival invitan al optimismo, pero por alguno hay que empezar. El Mallorca buscará esta tarde en Vallecas la primera victoria de la temporada ante un Rayo que ha iniciado el curso entonado y que se estrena ante los suyos. Será el más difícil todavía para los bermellones, que después de empatar en San Mamés frente al Athletic de Bilbao (0-0) y caer ante el Betis en Son Moix (1-2), necesitan una alegría para reforzar su trabajo.

El problema es que se desplaza a Madrid con lo puesto, con poco margen de maniobra, con las bajas de Baba y Ángel, más la ya habitual de Greif. Galarreta regresa tras más de medio año fuera por lesión, pero no está todavía para competir. Eso sí, a falta de los deseados y más que necesarios refuerzos, Javier Aguirre podrá apostar por su once de gala, si se le puede llamar así, o al menos por los mismos jugadores que han salido de inicio en los dos duelos que se lleva de curso. Esto significa que Rajkovic estará en la portería, con la defensa de cinco formada por los carrileros Maffeo y Jaume Costa, mientras que Raíllo, Valjent y Copete estarán en el eje de la zaga.

Battaglia, sin recambio natural por la ausencia de Baba, será el pivote y se ubicará junto a Grenier y Dani Rodríguez, mientras que Kang In Lee y Muriqi serán los más avanzados. El plan de los bermellones es claro. Resistir el poder del Rayo en las bandas con Salvi y Álvaro y su buen juego de elaboración, con un líder como Trejo en el centro del campo. Está por ver qué versión mostrará el Mallorca, esperando descaradamente atrás, como hizo en Bilbao, para tratar de sorprender a la contra, o buscará tener un poco más la pelota, como en la segunda mitad ante los verdiblancos. Todo apunta a que será la primera opción, aunque lo ideal sería que no estuviera tan lejos de la meta rival, con más presencia en ataque, para aumentar sus opciones de éxito.

Por su parte, el conjunto madrileño afronta el partido tras un inmejorable inicio de temporada con cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas a domicilio frente a Barcelona (0-0) y Espanyol (0-2), en los que además desplegaron un buen juego y fueron protagonistas con su estilo.

Con la plantilla aún por cerrar, Andoni Iraola espera celebrar ante su afición la primera victoria en casa. Para ello no podrá contar en su once con el central francés Florian Lejeune, expulsado contra el Espanyol. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el montenegrino Esteban Saveljich, ya recuperado de una lesión que le mantuvo inactivo durante gran parte de la pretemporada.

Esa podría ser una de las dos novedades en el once del Rayo. Isi Palazón, uno de sus grandes referentes, se ha pasado gran parte de la semana entre algodones por un fuerte golpe e Iraola no querrá arriesgar, por lo que apostará por Salvi Sánchez para el extremo dererho. El Rayo es un adversario temible que el Mallorca debe saber neutralizar. No queda otra.

Galarreta regresa a la lista y Miquel Llabrés viaja

En la convocatoria del Mallorca para el partido ante el Rayo Vallecano figuran dos grandes novedades. El regreso de Galarreta, tras superar su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecho sufrida en febrero ante el Betis, es la sorpresa. El eibarrés tiene pocas opciones de jugar, pero ya tiene el alta médica. Y Miquel Llabrés, que la pasada campaña jugó en el Andratx, y que es del filial, también viaja.