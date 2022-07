Aguirre se impacienta

La tranquilidad que ha encontrado el Real Mallorca en Fulpmes, localidad donde hasta el próximo día 23 realizará la pretemporada el conjunto bermellón, contrasta sobremanera con la impaciencia que está empezando a brotar dentro del staff técnico del equipo.

Javier Aguirre y sus ayudantes son incapaces de entender como, a falta de tan solo un mes para que el Mallorca arranque la temporada frente al Athletic, el equipo tan solo se haya reforzado con una cara nueva: la del central, sin experiencia en Primera División, José Manuel Arias Copete.

Las aguas andan revueltas y Pablo Ortells, director deportivo de la entidad, no es ajeno a ello. De ninguna manera el técnico mexicano hubiera imaginado que viajaría a tierras austriacas con tanto trabajo por hacerse en la secretaría técnica. Sin ir más lejos, el ‘Vasco’ se ha visto obligado a llevarse a varios jugadores a la concentración con los que completar la expedición, cuando ya sabe que no cuenta con ellos.

A Aguirre no le salen las cuentas. Al técnico del conjunto bermellón le faltan entre cuatro y cinco futbolistas titulares y otros tantos que refuercen con garantías el banquillo. Aunque desde su entorno aseguran que el preparador entiende la situación que se está viviendo en el mercado y todas las dificultades con las que se están topando la mayoría de equipos para reforzar sus plantillas, la única realidad es que el Mallorca ha perdido a cinco titulares del último partido frente a Osasuna y tan solo se ha reforzado con un jugador que, a priori, no tiene ganado un puesto en el once.

El conjunto bermellón necesita una reconstrucción. Más allá de la defensa, cubierta en cuanto a nombres pero no cerrada a cambios, el resto de las líneas piden a gritos sabia nueva. Especialmente un centro del campo de donde se han marchado Salva Sevilla, Battaglia y Febas. La necesidad se traslada también a la línea ofensiva, donde la salida de Muriqi ha dejado un hueco especialmente difícil de rellenar.

Hay dinero. El Mallorca se moverá con un presupuesto algo superior al del pasado curso y aunque la economía del club no está para tirar cohetes, la intranquilidad por la falta de movimientos está empezando a pasar factura. Un nerviosismo que también se ha trasladado a buena parte del plantel, futbolistas que entienden que, con estos mimbres, será complicado cerrar una buena temporada.

A Ortells le queda mucho trabajo por hacer. El responsable de la secretaría técnica, de todas formas, confía de manera plena en los últimos días del mercado cuando, considera, habrá más movimientos en el mercado. El Mallorca ha viajado a Austria con demasiados deberes en la recámara y el panorama no es mucho más alentador de cara al inicio del campeonato. Cuando se cierre el mercado, el 31 de agosto, el equipo ya habrá disputado tres encuentros. 9 puntos que valen exactamente lo mismo que los de los tres últimos partidos de LaLiga.

El Real Mallorca alcanza la cifra de los 7.307 abonados

Desde que el pasado 27 de junio el Mallorca presentara a sus aficionados la nueva campaña de abonados, las renovaciones de carnets no dejan de aumentar. Ayer el club dio a conocer que ya son 7.307 los hinchas del conjunto bermellón que se han hecho socios de cara a la temporada que viene.