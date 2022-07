Los deberes de verano de Javier Aguirre en el Mallorca

Llegó para salvar al equipo y lo consiguió. El fútbol que propuso Javier Aguirre no fue el más vistoso, pero efectivo al fin y al cabo. Ahora, sin el ahogo de la clasificación encima, el preparador mexicano afronta un exigente curso con el Mallorca en el que debe encontrar la solución a viejos problemas que acosaron al equipo todo el año, como la sangría de goles en contra o la falta de soluciones en la delantera ya nuevos como la falta de líderes tras el adiós de Salva y Reina.

1. Una portería por cerrar

Fue su gran obsesión al llegar. El equipo encajaba goles en todos los partidos y aunque mantuvo a Sergio Rico muchas jornadas, no fue hasta el 2-6 ante el Granada cuando decidió devolver la titularidad a Reina. El técnico mexicano, que parte siempre de la base de apostar por la defensa, tiene un verano por delante para ajustar el orden táctico en la parte de atrás y fortalecer al equipo.

2. Un organizador para el equipo

La marcha de Salva Sevilla deja al equipo huérfano de un cerebro en el centro del campo. Aguirre es plenamente consciente de que tiene que llegar alguien con capacidad de mando y galones para dirigir al equipo. Grenier apunta a desempeñar ese perfil, pero el entrenador bermellón quiere otro perfil para los partidos en los que el Mallorca deberá llevar la iniciativa en el juego.

3. Soluciones a la falta de gol

Aún con Vedat Muriqi en el equipo, el Mallorca acusó muchos problemas para generar situaciones de gol con claridad. Las pocas veces que se llegaba les obligaba a ser muy precisos. Y ahí Aguirre quiere y debe meter mano. Apostar por la defensa se tradujo en debilitar el área ofensiva, ya que la premisa era atar los partidos como fuese. Tanto Toni Amor como él quieren fortalecer esa área y encontrar la manera de que el equipo pueda meter miedo al acercarse al portero rival.

4. Equilibrio en el dibujo táctico

A Javier Aguirre le gusta la idea de jugar con tres centrales. Ha sido su dibujo preferido desde su llegada al Mallorca porque consideraba que le daba mayor protección en la zona de atrás. Pero sabe que no siempre podrá usarlo y cuando optó jugar con cuatro defensas el equipo no estuvo cómodo. Trabaja en buscar un equilibrio entre ambos sistemas, sin tener que renunciar al ataque ni desproteger la portería.

5. Buscar nuevos líderes en el campo

La marcha de Manolo Reina y Salva Sevilla, además de ser importante a nivel deportivo, también lo ha sido dentro del vestuario. Los dos futbolistas eran líderes del equipo tanto por galones como por experiencia. Aguirre, al que se le da especialmente bien la gestión de grupos, sabe que la figura de jugadores que puedan levantar al equipo en momentos difíciles en esencial en el día a día de un equipo. Antonio Raíllo cumple con los requisitos, pero el mexicano quiere más futbolistas así, siendo Jaume Costa un candidato ideal para ello.

6. Recuperar jugadores para la causa

Amath, Dani Rodríguez, Valjent... Son varios los futbolistas del Mallorca que ofrecieron un rendimiento deficiente el curso pasado, tanto con Luis García como con Aguirre. El centrocampista gallego llegó a perder su condición de fijo en el once, aunque su importancia en el equipo es innegable. Mismo caso el del central eslovaco, que no ha vivido una buena temporada, pero la falta de relevos de nivel le ha mantenido siempre como titular. El mexicano necesita que tanto ellos como muchos otros, a falta de la llegada de varios fichajes, eleven el nivel para que la permanencia no sea una misión imposible y le pongan la elección del once lo más complicada posible. Tiene mucho por hacer en menos de mes y medio para que arranque la Liga.