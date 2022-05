Real Mallorca: Seis cedidos, seis problemas

Mientras se trabaja en la renovación de la plantilla y los fichajes que acometer, el Real Mallorca también trabaja en los que regresan tras estar cedidos este curso. Sastre, Cufré, Febas, Mboula, Lago Junior y Álex Alegría, todos ellos con contrato en vigor con la entidad bermellona, vuelven a partir del 1 de julio a pertenecer a la disciplina mallorquinista, aunque en la mayoría de ellos no por mucho tiempo.

A pesar de que todos se marcharon con Luis García a los mandos, ninguno de ellos ha hecho los méritos suficientes para ganarse un sitio en la plantilla del año que viene en Primera. Algunos, como Lago Junior y Alegría, directamente no han contado con sus equipos y han vivido, un año en el caso del extremeño y seis meses en el caso del costamarfileño, en el ostracismo más absoluto.

1. Joan Sastre

No es el caso de Sastre y Febas, que han ofrecido un gran rendimiento tanto en el PAOK como en el Málaga y, salvo cambio de última hora, seguramente ya solo pisarán la isla para recoger sus pertenencias y cerrar los flecos pendientes en sus contratos. El porrerenc se ha ganado a pulso que el conjunto heleno, que ha acabado segundo en la Superliga griega, ejecute la cláusula de compra cercana al medio millón de euros en base a objetivos, ya que los ha cumplido. El lateral mallorquín cayó de pie en Grecia. En esta media temporada, ha disputado diecisiete partidos entre Liga y Copa, con un total de 1299 minutos, logrando una asistencia y dos goles.

2.Aleix Febas

Como él, Febas también ha aprovechado a las mil maravillas su préstamo en el Málaga. Ha sido un fijo tanto para Natxo González como Guede –el Málaga cambió de entrenador en la jornada 34–. El mediocentro leridano ha recuperado la confianza que demostró en el Real Madrid Castilla y que nunca mostró en el Mallorca. 1414 minutos jugados y dos goles provocan que el conjunto de la Costa del Sol también vaya a hacer efectiva la cláusula de compra, de aproximadamente 350.000 euros.

3.Braian Cufré

También se recupera del conjunto malagueño a Braian Cufré. El lateral argentino, por el que el Mallorca realizó una fuerte inversión hace dos temporada, ha vivido las dos caras de la moneda. Ha disputado 25 partidos –tan solo 14 como titular– aunque no ha sido hasta la llegada del técnico argentino Guede cuando se ha asentado en el once. En su caso no está claro su futuro en el club. La salida de Oliván al Espanyol deja un hueco en el lateral izquierdo y Aguirre esperará a la pretemporada a decidir sobre su caso.

4.Jordi Mboula

Misma situación es la de Jordi Mboula. El club también apostó por él al adquirirlo desde el Mónaco, pero nunca despuntó a pesar de su edad (23 años). Ha jugado 13 partidos en el Estoril, marcando un gol y dando dos asistencias. A su favor para intentar quedarse en el Mallorca se encuentra que no hay jugadores de su perfil en la plantilla, extremos a la vieja usanza. Como Cufré, tiene números de empezar la pretemporada y será Aguirre quién decidirá sobre su futuro.

5.Lago Junior

Como contrapartida, ni Lago Junior ni Álex Alegría han aprovechado el periodo de cesión para reivindicarse. El costamarfileño salió en invierno tras no contar ya para Luis García desde el inicio de la temporada. Lo hizo al Huesca, donde estaba el mallorquín Xisco Muñoz como entrenador, y que aspiraba a pelear por el ascenso. Tan solo un partido de titular y 329 minutos es el pobre bagaje de su etapa en el club oscense. Lago termina su contrato en el Mallorca en 2023 y todo hace indicar que el club intentara desprenderse de él para hacer caja e intentar sacar algo de beneficio por el futbolista más antiguo de la plantilla junto a Antonio Raíllo.

6.Álex Alegría

El último de la lista es el delantero Álex Alegría. Su contrato de cinco años sigue dando dolor de cabeza a la entidad (2024) y, como en sus habituales cesiones, ha vuelto a decepcionar. Esta vez tocó irse al Burgos, un recién ascendido a Segunda que finalmente se ha salvado. 964 minutos, once partidos como titular y cero goles. Con este bagaje es imposible es imposible pensar que se quede en Son Bibiloni. Ortells tiene trabajo por delante.