El Mallorca cae en Barcelona pensando demasiado en Granada

Saltar al césped del Camp Nou sabiendo que, pasara lo que pasara, el Mallorca iba a estar fuera del descenso era un gran alivio tras los resultados del Cádiz y Granada en esta jornada. Podría haber sido una motivación más, una forma de sentir menos presión, pero nada más lejos de la realidad. Donde hace nada el propio Cádiz (0-1) y Rayo Vallecano (0-1) ganaron, el Mallorca ha dejado claro que solo un milagro lo podría evitar. Ha perdido por 2-1, quizá es bueno que no haya sido con contundencia por el tema anímico, pero ha sido inferior a un Barcelona que tampoco está para tirar cohetes. Es evidente que los azulgrana siempre asustan por nombre y talento, pero los de Javier Aguirre estaban obligadso a intentarlo. Y ha dado la impresión que este duelo solo ha servido para que pasaran las horas hasta el trascendental encuentro del sábado en Son Moix frente al Granada. Y quizá el primero que lo ha hecho es el propio mexicano, que ha reservado a Baba y Abdón en el banquillo. Los goles de Memphis y Busquets han sido suficientes para decantar la balanza ante un Mallorca que ha sido capaz de recortar distancias, a través de Raíllo, pero que ha estado lejos de llevarse nada de la ciudad condal.

El plan del Mallorca ha durado veinticuatro minutos. Es el tiempo que ha tardado Russo en salir de su zona persiguiendo a Gavi, sin sentido alguno, para dejar una autopista a Memphis, que ha batido con facilidad a Rico. En todas las fotos saldrá que Maffeo no le puede frenar, pero el lateral lo único que ha intentado es corregir, sin éxito, el error de su compañero. El problema es que quedaba un mundo por delante y los bermellones estaban obligados a intentar algo más que cerrar los ojos y tratar de aguantar como fuera. Antes del gol del Barcelona ya había mostrado algún síntoma de debilidad. Da la impresión que este equipo es capaz de defender mejor con cuatro que con cinco, pero ese ya es otro debate. Nada más empezar Rico ya se ha lucido con un paradón tras un cabezazo a bocajarro de Aubameyang e incluso Araujo ya había marcado, aunque el gol se anuló por fuera de juego por milímetros. Los visitantes estaban muy atrás, pero demostraban grietas en el muro. Eso sí, quizá otro gallo hubiera cantado si en el minuto dieciocho Fer Niño hubiera rematado en condiciones. Antonio Sánchez colgó un balón al área, Oliván centró quizá demasiado fuerte y el delantero cedido por el Villarreal no ha podido rematar como se espera de un ‘nueve’. Precisamente Niño, que volvía a tener una gran oportunidad para desmentir que su llegada ha sido una decepción, ya había probado fortuna al inicio con un tiro que ha rebotado en un rival. El Barcelona ha seguido sintiéndose muy cómodo porque su rival le concedía muchos metros, pero tampoco ha tenido la claridad que se espera a los de Xavi Hernández, quizá por eso está lejos de sus objetivos.

Raíllo, al intentar despejar de espuela, casi se marca en propia puerta y Frenkie de Jong lo ha intentado con un buen tiro, pero lo cierto es que el marcador no se ha movido. Y justo antes del descanso, Antonio Sánchez ha liderado un buen contraataque, pero ha abusado de balón y, en lugar de buscar a sus compañeros, con la zaga local descolocada, ha chutado muy fácil para Ter Stegen. El canterano, al que no se le puede negar su sacrificio, sabía que se había equivocado.

El problema para los rojillos - hoy de blanco- es que el panorama en la segunda parte no ha cambiado demasiado. Este 1-0 no servía para nada, pero no parece que en la libreta de Aguirre hubiera alternativas para tratar revertir el resultado. Gavi ya ha avisado con un chut que ha atrapado Rico, pero después Busquets no ha perdonado. El campeón del mundo ha recogido un rechace ante la pasividad de sus adversarios y ha soltazo un buen zurdazo imposible para la estirada del meta andaluz. Solo era el minuto 53 y ya daba la impresión que lo mejor que le podía pasar a los isleños es que el árbitro pitara el final.

Aguirre, con el 2-0, ha movido el árbol con la entrada de Take y Grenier, aunque da la impresión que le ha dado descanso a Dani Rodríguez pensando en la próxima final. Aubameyang y Memphis, cada uno con acciones individuales, han querido aumentarla ventaja, pero sus tiros se han ido fuera. Parecía que el partido ya solo quedaba para las estadísticas, pero poco más porque el Mallorca era incapaz de salir de la cueva. No obstante, con Kang In Lee y Salva Sevilla la dinámica ha mejorado. El equipo ha dado un paso hacia adelante, aunque también es verdad que el Barça sabía que dominaba por 2-0. De hecho, la entrada de Dembelé y, sobre todo Ansu Fati, ha sido una fiesta para los más de sesenta mil espectadores que han acudido al estadio, unos doscientos de ellos mallorquinistas. La duda está en qué hubiera pasado si la idea de Aguirre hubiera sido la del tramo final del encuentro desde el primer minuto. Porque cuando parecía que no iba a pasar mucho más, Sevilla ha lanzado una buena falta y Raíllo, sacando partido de la pasividad de la zaga azulgrana, ha rematado a placer para instalar el 2-1. Ver para creer. Todavía había esperanza.

Aguirre, con el 2-0, ha movido el árbol con la entrada de Take y Grenier, aunque da la impresión que le ha dado descanso a Dani Rodríguez pensando en la próxima final. Aubameyang y Memphis, cada uno con acciones individuales, han querido aumentarla ventaja, pero sus tiros se han ido fuera. Parecía que el partido ya solo quedaba para las estadísticas, pero poco más porque el Mallorca era incapaz de salir de la cueva. No obstante, con Kang In Lee y Salva Sevilla la dinámica ha mejorado. El equipo ha dado un paso hacia adelante, aunque también es verdad que el Barça sabía que dominaba por 2-0. De hecho, la entrada de Dembelé y, sobre todo Ansu Fati, ha sido una fiesta para los más de sesenta mil espectadores que han acudido al estadio, unos doscientos de ellos mallorquinistas. La duda está en qué hubiera pasado si la idea de Aguirre hubiera sido la del tramo final del encuentro desde el primer minuto. Porque cuando parecía que no iba a pasar mucho más, Sevilla ha lanzado una buena falta y Raíllo, sacando partido de la pasividad de la zaga azulgrana, ha rematado a placer para instalar el 2-1. Ver para creer. Todavía había esperanza. Pero no ha pasado nada más y el Mallorca regresa a la isla de vacío.

BARCELONA: Ter Stegen, Alves (Lenglet, min. 88), Piqué (Eric García, min. 27), Araujo, Alba, Busquets, Gavi, Frenkie De Jong, Memphis, Ferran (Dembelé, min. 74) y Aubameyang (Ansu Fati, min. 74).

MALLORCA: Rico, Maffeo, Raíllo, Valjent, Russo, Oliván, Battaglia (Salva Sevilla, min. 70), Antonio Sánchez (Kang In Lee, min. 70), Dani Rodríguez (Grenier, min. 59), Ángel (Hoppe, min. 88) y Fer Niño (Take, min.59).

GOLES: 1-0, Memphis se aprovecha del espacio que deja Russo y bate a Rico (min. 24); 2-0, Busquets marca con un zurdazo (min.53);2-1, Raíllo remata un saque de falta de Sevilla (min. 78).

ÁRBITRO: González Fuertes (Colegio Asturiano). TA T. amarillas: Gavi (min. 35), Raíllo (min. 62), Grenier (min. 64), Maffeo (min.90), Alba (min. 90)