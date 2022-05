Javier Aguirre se negó a reconocer que hubiera pensado en algún momento en el partido frente al Granada. «Realmente no. Valen lo mismo los tres puntos en el Camp Nou que en Son Moix», aseguró el técnico del Real Mallorca tras caer frente al Barcelona: «De verdad que veníamos con la ilusión de sacar algo. No vinimos pensando en el Granada. No vamos a pensar en mañana, si hoy no solucionamos el tema».

Cuestionado precisamente por la ausencia de futbolistas en el once como Abdón Prats o Baba, el preparador mexicano insistió en la misma idea: «Decís que se hace raro que no jueguen, pero a mí no se me hace. Soy yo el entrenador y lo veo distinto. ¿Se hace raro ver al francés o al americano en el terreno de juego? Pues no, yo tengo una baraja y juego con ella. Conmigo ya han tenido minutos todos los jugadores del plantel menos Manolo Reina».

Pese a la derrota frente a los catalanes, el preparador mexicano se mostró «optimista». «Claro que lo soy», aclaró: «Desde el mismo día en el que me llamó el Mallorca lo soy. Siempre he creído que se puede. Ya llevamos cinco partidos juntos y ahora quedan por delante cuatro finales más. Tengo muy claro que esto no se va a decidir hasta el último minuto de LaLiga», reflexionó.

El ‘Vasco’, que se mostró contento por el regreso de Ansu Fati a los terrenos de juego, aseguró que se marchaba «satisfecho con el rendimiento» de su equipo. «Sabíamos que íbamos a tener un par de ocasiones, pero hacerle tres o cuatro goles al Barça es muy difícil. Contra el Cádiz o el Rayo ellos no tuvieron tanta fortuna de cara a gol, pero hoy estuvieron más certeros. Nosotros lo intentamos. No me voy contento, pero sí satisfecho porque dimos la cara y fuimos honrados con lo que hicimos sobre el verde», valoró el azteca.

Ya para acabar, Aguirre evaluó el trabajo de Take Kubo en los minutos que estuvo sobre el verde: «La verdad es que Take es un chico desequilibrante. No lo puedes encerrar en una banda porque si le das una misión específica, le encadenas. Me gustó, hizo un gran trabajo. Me gustó su rendimiento».