La cara de alivio de Luis García Plaza tras ganar al Cádiz transmitió incluso más que sus palabras. «La victoria es muy corta. En la primera parte era para ir 5-2. Hemos hecho una primera parte para quitarse el sombrero, con mucha fluidez, de lo mejor de la temporada con diferencia. Después sabía que en la segunda parte nos iba a pasar factura», comentó nada más sentarse ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix. El entrenador del Mallorca se felicitó porque el triunfo deja atrás una racha de cuatro derrotas seguidas en la Liga. «Era el momento de ganar para romper la dinámica. Son tres puntos de oro para nosotros. Hoy el equipo sí ha tenido más mala leche en el área, pero nos sigue faltando», comentó.

El madrileño no quiso opinar sobre las declaraciones del técnico del Cádiz criticando las decisiones del colegiado al señalar los dos penaltis que dieron la victoria a los bermellones. «Con Sergio tengo una relación excepcional y le dije 'no estuviste en el partido de ida, ¿no?'. Entonces dile a tu gente que no diga nada del VAR. Y ya está, no quiero hablar más de este tema», zanjó.

El preparador aplaudió la decisión del árbitro de prolongar diez minutos el descuento. «Me parecieron correctos. Es lo que tienen que hacer todos. Lo que no se puede entender es lo del otro día en Vallecas, porque de los diez últimos minutos se jugaron solo dos, de reloj. Y eso no lo había visto desde hace mucho tiempo. Dar diez minutos me parece perfecto y le he felicitado al final. Lo que no puede ser es por qué aquí sí y fuera, no», remarcó.

García Plaza aplaudió el rendimiento de Raíllo y Muriqi. «A Raíllo le he visto de puta madre. Hemos estado mucho tiempo sin él y no tenerle ha sido un hándicap muy importante. Su vuelta es vital para nosotros. Muriqi es un jugador muy diferente a lo que tenemos. Nos faltaba un perfil así», analizó antes de agradecer a la afición su respaldo durante el choque. «Que no sea algo puntual, les necesitamos siempre así. El equipo lo ha notado, sobre todo en los últimos minutos. Necesitamos que sigan con estas ganas. Chapeau».