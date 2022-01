El Mallorca més inofensiu perd davant el Barça

Entre el secretisme del Mallorca de no revelar el nom dels jugadors que han estat positiu de COVID-19 i la transparència del Barça en donar a conèixer els seus, hem passat la setmana especulant sobre quins serien els actors del primer partit de l’any 2022. A banda de les declaracions prèvies dels dos entrenadors queixant-se de l’estat físic de la plantilla, ens hem entretingut amb les notícies sobre la remodelació de Son Moix i de l’homenatge a Samuel Eto’o.

En realitat, haurà estat el més destacat d’un partit que el Barça ha guanyat sense passar grans penalitats. El Mallorca és evident que pateix una crisi de resultats greu, però, sobretot, de joc. Començant per la porteria, on Reina de cada dia es mostra més insegur, i acabant per una davantera inexistent, els mallorquinistes encaixen la segona derrota consecutiva i tanquen la primera volta un poc més a prop de la zona de descens.

El problema del Mallorca radica en les males sensacions que transmet durant els partits. Davant el Barça, s’ha mostrat molt poruc, covard, i s’ha retut a la millor qualitat tècnica dels catalans. Amb el marcador a favor, l’equip de Xavi només ha passat qualque moment problemàtic al final del partit, quan l’amor propi d’algun mallorquinista, com és el cas de Jaume Costa, ha inquietat un poc l’àrea de Ter Stegen. La resta s’ha convertit en un voler i no poder i a demanar faltes inexistents. La realitat és que dirigir un partit a Son Moix sempre ha estat molt fàcil i guanyar-lo, com ha fet el Barça, també. Camp gran, gent enfora de la gespa, pistes d’atletisme..., tot és més fàcil per als visitants.

Ara el Mallorca ja comença a tenir urgència de punts i el pròxim rival, el Llevant, també. No serà fàcil jugar davant el coer de la classificació i que fins ahir encara no havia guanyat cap partit. L’envit serà dissabte que ve a les dues.