Acusaciones contra Robert Sarver, propietario del Real Mallorca: «El informe de la NBA es monstruoso»

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el episodio que ha sacudido a Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns y propietario del Real Mallorca. El máximo accionista del club bermellón ha sido acusado de «sexista, racista y acosador» en un informe que prepara la NBA y por el que se podría obligar al magnate estadounidense a abandonar la mejor liga de baloncesto del mundo.

El analista Jordan Schultz fue el encargado de lanzar la bomba durante la madrugada de este sábado. En un tuit publicado en sus redes sociales, el periodista relataba «que la NBA prepara una gran historia acusando al empresario de racismo, sexismo y acoso sexual». En el mismo Schultz afirmaba que «hay bastantes evidencias para respaldar estas afirmaciones» y que «existe una posibilidad real» de que Sarver se vea obligado a abandonar su puesto al frente del equipo de los Suns «por la fuerza».

No son las únicas declaraciones que ha realizado Schultz. El periodista fue entrevistado por una radio de Arizona en la que aseguró que «el informe que prepara la NBA es monstruoso». «Lo que me dijeron sobre algunas de las cosas que van a salir a la luz, incluido el acoso sexual, es asombroso. En mi opinión no hay forma de que con todas estas personas registradas, tanto hombres como mujeres, Sarver pueda sobrevivir a esto», relataba con contundencia.

Al parecer, el canal estadounidense especializado en deportes ESPN, al que Sarver acusa de no tener pruebas, planea publicar la semana que viene una historia en la que más de medio centenar de personas han sido entrevistadas sobre el caso. «Lo que me han dicho es que en el club se ha fomentado una cultura de ‘barrer hacia debajo de la alfombra’ para que nada salga a la luz, algo que habría fomentado el mismo Sarver», señalaba el analista. Entre las personas entrevistadas en el reportaje se encontrarían el exentrenador de los Phoenix Suns, Earl Watson, y el exgerente general del club, Ryan McDonough.

El empresario estadounidense, dueño del Real Mallorca desde enero de 2016, entró en el mundo de la NBA en 2004. El magnate de Arizona compró los Suns por un entonces récord de 401 millones de dólares. En la actualidad la franquicia está valorada en unos 1.550 millones. Su paso por la liga estadounidense no ha estado falto de episodios rocambolescos.

Un propietario entrometido

El propietario de los Phoenix Suns tiene fama de entrometerse en la toma de decisiones y llevar a la franquicia estadounidense por caminos ilógicos. Esta última semana, sin ir más lejos, la afición del equipo de Arizona no ha entendido la decisión de Sarver de no extender el contrato de uno de los jugadores franquicia del equipo.

Deandre Ayton aterrizó en los Suns durante la selección del Draft de 2018. El pívot de las Bahamas, tras un gran rendimiento en el equipo de los Phoenix, esperaba recibir una extensión de su contrato por el máximo salarial permitido, es decir cinco años y 173 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo Sarver no ha querido brindarle dicha cantidad de dinero, algo que no ha sentado nada bien a la hinchada de la franquicia.

Con esta decisión los Phoenix Suns han planteando un juego muy peligroso al permitir que uno de sus mejores hombres llegue al verano de 2022 como agente libre. La organización ha alegado esta falta de acuerdo debido a una decisión comercial, pero en los medios estadounidenses aseguran que los Suns se arriesgan a que Ayton interprete su falta de contrato como un asunto personal.

En lo deportivo, los Suns se perdieron los play-offs todas las temporadas desde 2011 hasta 2020 y comenzaron varias reconstrucciones. El pasado curso, eso sí, sorprendieron metiéndose en la final de la NBA ante los Milwaukee Bucks.

El mayor disparate de Sarver: Llenó el despacho de su manager general de cabras

No es la primera vez que la cadena estadounidense ESPN destapa temas peliguados sobre Robert Sarver. Un capítulo aparte merece el estrambótico episodio que se vivió en 2017 y en el que el magnate estadounidense y el entonces manager general de los Phoenix Suns, Ryan McDonough, estarían involucrados. Al parecer el máximo accionista del Real Mallorca compró y metió un rebaño de cabras en el despacho del gerente del club en el pabellón de los Suns. Mediante este acto lo que pretendía el dueño del equipo de Arizona era un absurdo intento de treta motivacional. En el argot del deporte estadounidense, la cabra ‘goat’ sirve como acrónimo de ‘el mejor de todos los tiempos’ -‘greatest of all time’-. El mensaje que le quería mandar con ello a su director deportivo era que tenían que encontrar una estrella en su equipo. La ‘broma’ provocó que los animales, totalmente desorientados y fuera de su hábitat, comenzaron a llenar el despacho de heces y defecaciones, algo que no sentó nada bien a Ryan McDonough, uno de los entrevistados por ESPN y que curiosamente fue despedido de los Suns solo unos meses después. Esta historia fue utilizada en su momento como un ejemplo de la mala gestión y del caos en el que estaban inmersos los Suns.