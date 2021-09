Real Mallorca: «Nunca hemos estado más cerca de quitar las pistas»

«Nunca hemos estados más cerca de quitar las pistas de atletismo de Son Moix», celebra visiblemente ilusionado Pep Lladó, conocido popularmente como ‘Es Berro’. La intención de la propiedad del Real Mallorca de acercar el público al terreno de juego está siendo aplaudida por los aficionados. «Estoy contentísimo, ya debería estar hecho desde hace años, pero me alegra esta iniciativa, es para agradecérselo», destaca ilusionado Sebastià Oliver, presidente del Moviment Mallorquinista.

Su homólogo en la Unió de Penyes comparte su alegría, aunque no oculta su esceptiscismo. «Es que esta música ya la hemos escuchado muchas otras veces, hasta que no lo vea no me lo creeré. Incluso recuerdo haber visto excavadoras dentro del estadio en la época de Utz Claassen en el club y luego no pasó nada», señala con resignación Toni Vallespir. Y tiene razón.

Los diferentes dueños del Mallorca en los últimos veinte años, desde Vicenç Grande hasta Llorenç Serra Ferrer, entre otros, siempre han hecho referencia a la necesidad de destruir las pistas, pero la realidad es que nunca se ha llegado a ejecutar. Las palabras del presidente Andy Kohlberg en Forbes y las del CEO de negocios, Alfonso Díaz, de esta semana, han cambiado el panorama. «Nos gustaría comenzar la temporada que viene con algo ya en marcha», dijo el catalán el jueves, aunque es consciente de que el hecho de que el recinto sea municipal añade dificultades. Sin embargo, haber marcado un plazo y tener el dinero en la caja, procedente del fondo de inversión CVC Capital Partners, invita al optimismo del mallorquinismo. «Es que somos el único club de Primera División que las tiene, es necesario que las quiten para que podamos estar más cerca», apunta Pep ‘Berro’. «Queremos un campo de fútbol, no un estadio olímpico», subraya Vallespir.

Oliver tira de nostalgia en la conversación con DIARIO de MALLORCA. «Lo ideal hubiera sido no marcharnos nunca del Lluís Sitjar, ojalá en ese terreno se pudiera construir un estadio nuevo, pero como no es posible, pues espero que Son Moix pueda llegar a ser un campo de fútbol de verdad y no lo que tenemos ahora», resalta. «Con estas pistas hemos jugado Champions, pero es mejor que no estén, claro», destaca Vallespir.

El presidente de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, Biel Gili, lamenta que la iniciativa del Mallorca, que necesitará de un acuerdo con el Ajuntament de Palma, no les afecta. «A nosotros no nos cambia nada, nunca hemos tenido acceso a las pistas», lamenta resignado. «Nos deberían haber compensado al no poder usarlas nunca. Eso sí, esperamos que en 2024 Palma pueda tener una pista de atletismo, es la promesa del alcalde José Hila», puntualiza. Lo que es seguro es que no hay debate entre los hinchas bermellones. Desean que se retiren las pistas lo antes posible. «Yo me ofrezco voluntario para retirar los escombros», finaliza ‘es Berro’ entre carcajadas.