El Mallorca acepta ceder el 10% al Valencia para contratar a Kang In Lee

Pablo Ortells, el director deportivo del Mallorca, está de acuerdo con estas condiciones porque el surcoreano llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y se haría con los servicios de un futbolista, de apenas veinte años, con mucho futuro y que busca relanzar su carrera tras no triunfar en la capital del Túria. El salario del futbolista, cercano al millón de euros, es asumible para las arcas de Son Moix, por lo que es una operación que solo está pendiente de la voluntad del atacante.

Eso sí, el internacional con Corea del Sur tiene más ofertas sobre la mesa, como la del Feyenoord neerlandés, que hasta ayer insistió en su contratación; el Mónaco, que le pretendía para cederle al Brujas belga, y el Braga.

No obstante, Kang In Lee prioriza seguir en España y solo el Alavés seguía en la puja después de haber descartado al Granada. Lo que es seguro es que el culebrón del asiático con el Valencia está a punto de terminar. Su presidente, Anil Murthy, fue tajante ayer ante los periodistas. «Sí, sin duda», respondió lacónicamente cuando fue preguntado por la solución a un conflicto que le incomoda porque Kang In Lee ocupa la plaza de extracomunitario destinada para el delantero brasileño Marcos André, fichado anoche procedente del Valladolid.

El atacante, canterano del Valencia y que llegó siendo un niño tras ganar un concurso de talentos en su país, no entra en los planes de José Bordalás. La pasada temporada disputó, bajo las órdenes de Javi Gracia, 24 partidos de Liga -15 como titular- y tres de Copa del Rey, repartiendo cuatro asistencias y sin ningún gol. El técnico Marcelino García Toral le hizo debutar en 2019 y, desde entonces, ha jugado cuarenta y cuatro encuentros en Primera y ha anotado dos goles.

Su polivalencia ofensiva es uno de sus grandes avales porque puede actuar como mediapunta o en la banda, con llegada desde atrás. En la elite no ha demostrado las virtudes con las que deslumbró en las categorías inferiores. Por eso ahora quiere volver a sentirse importante para dar un impulso a su prometedora carrera.