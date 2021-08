El Mallorca presenta una oferta por Kang In Lee

El Mallorca quiere pescar en las aguas revueltas del Valencia. El director deportivo Pablo Ortells ha presentado una oferta por el coreano Kang In Lee, que está negociando su salida del club de Mestalla, según informa Superdeporte y ha podido confirmar DIARIO de MALLORCA. El atacante, que tiene contrato hasta 2022, está tratando de salir con la carta de libertad bajo el brazo, aunque no da la impresión de que lo vaya a conseguir. Eso sí, la entidad de la capital del Túria quiere desprenderse a toda costa del asiático para poder inscribir en la Liga al delantero Marcos André, que llega del Valladolid y que ocuparía su ficha. El salario, inferior al millón de euros, es asumible para las arcas de los bermellones, por lo que el problema reside en las contraprestaciones que se llevaría el Valencia por su salida. El Braga y el Mónaco, que le cedería al Brujas belga, han presentado una propuesta muy superior en lo económico a la del Mallorca, pero el futbolista zurdo, de 20 años, prioriza seguir en España.

El coreano, canterano del Valencia y que llegó siendo un niño tras ganar un concurso de talentos en su país, no entra en los planes de José Bordalás. La pasada temporada disputó, bajo las órdenes de Javi Gracia, 24 partidos de Liga -15 como titular- y tres de Copa del Rey, repartiendo cuatro asistencias y sin marcar. El técnico Marcelino García Toral le hizo debutar en el primer equipo el 12 de enero de 2019 ante el Real Valladolid y, desde entonces, ha jugado cuarenta y cuatro encuentros en Primera División y ha anotado dos goles. Es un futbolista que puede actuar en la mediapunta y en las bandas, con llegada desde atrás, aunque no ha llegado a demostrar en la elite todas las grandes condiciones que prometía en las categorías inferiores. Seis veces internacional absoluto con la selección de Corea del Sur, Kang In Lee busca los minutos que no puede tener en Valencia y que le sirvan de trampolín en su carrera. Quizá será en Son Moix.