Cartulina morada | La valentía de Luis García

En Mendizorroza el Mallorca ganó por su valentía. El equipo en ningún momento se conformó con el empate y menos si cabe cuando el rival se quedó con diez sobre el verde. «Porque iremos a ganar», se apresuró a anunciar Luis García en la previa del encuentro: «Mi idea es jugar igual en casa que como visitante». Esa premisa, que de primeras parece tan simple, no era tan obvia para su antecesor en el cargo. Vicente Moreno, que regresa a la que fue su casa este viernes, hubiera dado por bueno el punto ante el Alavés. Tras la expulsión de Duarte, el de Massanassa muy probablemente hubiera apostado por cambios mucho más defensivos que los que realizó el sábado el técnico madrileño. Así, de esta manera tan cobarde, condujo al equipo a Segunda, aunque tampoco ayudó un banquillo en el que los recambios llevaban nombres como los de Chavarría, Salibur, Baba Rahman o Ki Sung Yueng.

Los rivales del Mallorca | En la Liga del conjunto bermellón hay 19 equipos, ni uno más ni uno menos

El Alavés es un rival de la liga del Mallorca, por mucho que Luis García se obceque a decir lo contrario. «Hay un abanico de tres o cuatro equipos que están por debajo y el Alavés no es uno de ellos. Lo que nosotros buscamos como club es lo que han encontrado ellos, la consolidación en Primera. No nos podemos comparar por ahora con equipos como él», se apresuró a avisar el preparador bermellón antes de viajar a Vitoria. En la Liga del Mallorca hay 19 equipos y 21 había la pasada temporada en Segunda División. Si un club quiere consolidarse en una categoría no hay excusa con los rivales. Esa es otra premisa que el técnico bermellón debería tener también clara, para bien y para mal.

El debut de Fer Niño | La llegada del atacante de 20 años no imposibilita el fichaje de otro delantero

No sería buena señal que el tanto conseguido por Fer Niño en Mendizorroza restara horas de trabajo a la secretaría técnica del club. Pablo Ortells tiene ocho días por delante para acabar de redondear la plantilla y, pese a los galones que ya se ha colgado el futbolista del Villarreal en su debut como mallorquinista, la llegada de otro atacante, contrastado en la categoría, sigue siendo un deber. Un club que busca asentarse no puede volcar todas sus obligaciones ofensivas en un jugador que el pasado curso tan solo disputó 594 minutos en la máxima categoría. Sin Ángel, ahora lesionado, las necesidades siguen siendo obvias.

El adiós de una generación | Roger Federer y Rafa Nadal se despiden de la temporada por sendas lesiones

Hace ahora una semana Roger Federer se despedía de la temporada tenística. El suizo, que acaba de cumplir los 40, anunció en sus redes que tendrá que pasar por quirófano para operarse por tercera vez de su rodilla tras los problemas que arrastra desde Wimbledon y que le hicieron renunciar a los Juegos. Cinco días después fue Rafa Nadal quien también dio el paso, en su caso, por culpa de una lesión en el pie izquierdo. La generación de la que hemos disfrutado a lo largo de tantos años está llegando a su fin y difícilmente volveremos a disfrutar de algo parecido.

Presentación en el Estadi | El Baleares se hubiera marcado un puntazo dando espacio a su femenino

En la austera presentación del Atlético Baleares ante su público no hubiera estado nada mal darle su espacio también a la sección femenina. Para un club que está trabajando, y muy bien, en potenciar el fútbol femenino, se echó en falta dicho detalle.