«No creo que el Mallorca esté sufriendo un bajón. Igual no estamos acostumbrados a verles así, viendo cómo jugaron la primera parte de la temporada. Todas las cosas que hacían les salían bien. Ahora les ha hecho un poco de daño, a partir del partido ante el Lugo, el no encontrar esa facilidad de juego unida a las dos últimas derrotas», apunta Iván Campo, que defendió los colores del Mallorca en la temporada 1997/98.

«El vestuario que tienen va a hacer que contra el Mirandés veamos a otro equipo» Iván Campo - Exjugador del Mallorca

En su misma opinión se expresa Marcos Martín de la Fuente, excoordinador del fútbol base del Mallorca y que militó en el club en dos etapas –desde la campaña 1986/87 a la 1990/91 y desde la 2000/01 a la 2004/05–, quien deja clara la dificultad que entraña ascender para cualquier equipo. «Siempre se ha dicho que era más difícil subir que permanecer en Primera. El Mallorca hasta hace pocas jornadas se había mostrado muy sólido y fiable, pero ahora está en una fase más complicada. Pero no me parece anormal la situación actual», explica.

«El equipo tiene experiencia para lidiar con la presión de conseguir el ascenso» Miquel Àngel Nadal - Exjugador del Mallorca

El Mallorca ha rendido toda la temporada a un nivel excepcional, aunque los dos últimos meses el nivel de juego ha decaído. Óscar Troya, técnico del Poblense, considera que mantener siempre un nivel alto es muy complicado. «No hay que buscar una explicación para el estado de forma actual del Mallorca. Una temporada se mide en forma global. Hay momentos donde sacas muchos puntos y era muy difícil mantener el nivel de puntuación que está consiguiendo el equipo», analiza. «Tenemos la experiencia vivida ya en otras temporadas. El Mallorca y el Espanyol han tenido épocas de semanas complicadas, pero están demostrando ser los mejores equipos y los más regulares de toda la categoría», añade Pep Sansó, director de la Escuela de Entrenadores de la RFEF.

«Que el Mallorca no haya ganado fuera últimamente no significa que esté mal» Vicente Engonga - Exjugador del Mallorca

Más crítico se muestra Tomàs Gibert, técnico y analista deportivo, quien cree que desde la victoria en Logroño el juego del Mallorca ha pegado un bajón considerable. «Ni Luis García lo podía explicar el otro día. Desde Logroño, hace ya más de dos meses, el Mallorca no está compitiendo de la manera en la que lo hizo en la primera vuelta. A medida que pasa el tiempo, la presión y la precipitación no están ayudando y ha entrado en una dinámica complicada. Cuanto antes comience a ganar muchísimo mejor, sino podría tener problemas. La suerte es que el Almería está fallando y le está ayudando a mantener la posición en ascenso directo», advierte.

«El Mallorca se había mostrado como un equipo muy fiable y sólido, pero ahora le cuesta más» Marcos Martín - Exjugador del Mallorca

El Mallorca está a doce puntos de lograr el ascenso matemático a Primera. Haber desaprovechado las oportunidades que han brindado los tropiezos del Almería puede añadir más peso a la carga emocional de tener la obligación de seguir puntuando partido tras partido. «No creo en la presión. Sería así si estuvieran en la situación de Almería o Leganés. La lógica dicta que la presión por subir la tienen ellos. Que el Mallorca no haya ganado fuera últimamente no significa que esté mal», argumenta Vicente Engonga, que fue internacional por España vistiendo la camiseta del Mallorca.

La presión por lograr el objetivo

Con once temporadas a la espalda como defensor del Mallorca, Miquel Àngel Nadal coincide plenamente con Engonga, y cree que los de Luis García tienen la capacidad de superar «la ansiedad» por lograr el ascenso: «El equipo tiene la experiencia para lidiar con ello. Lo normal es que vuelva a estar bien. Es una especie de ansiedad ver que lo tienes cerca pero que todavía no lo tienes atado».

«Hay momentos donde se sacan muchos puntos y era complicado mantener el nivel» Óscar Troya - Entrenador del Poblense

«La presión siempre existe. Son plantillas muy bien estructuradas y divididas, con proyectos serios de club. Son capaces de solventar todos los problemas que puedan tener. La calidad y la regularidad del Mallorca hará que los resultados vuelvan ala normalidad. No creo que les pueda pesar la presión de verse cerca del ascenso», opina Sansó.

La visión de entrenadores y exjugadores difiere en cuanto a la mayor presión que puedan sentir los futbolistas rojillos en el tramo final del campeonato. Tolo Ramon, entrenador y analista deportivo, cree que al Mallorca puede que le haya entrado un poco de «vértigo» al verse a solo un paso de subir a Primera. «Cerrar el objetivo es lo que más cuesta. Estamos en el momento en el que hay que hacerlo y a veces puede hacer que te entre el vértigo y se está notando. En vez de disfrutar del momento, se está sufriendo más», opina.

«El Mallorca subirá de forma directa, lo tengo clarísimo. La clave es no encajar» Tolo Ramón - Entrenador

«Son profesionales, pero cuando te ves tan cerca del objetivo… Hago un símil: el Atlético de Madrid era el único que podía perder el título de Liga y va camino de hacerlo. Si el Mallorca no asciende de manera directa lo habrá perdido él, no porque lo ganen los otros», lamenta Gibert.

Fe en el ascenso directo

A pesar del bache de resultados cosechados en las últimas jornadas, con solo una victoria a domicilio en cuatro partidos y dos derrotas ante equipos de la parte baja, todos coinciden en que el Mallorca será equipo de Primera División la temporada que viene. «El Mallorca subirá de forma directa. Lo tengo clarísimo. El rival ha destituido al entrenador y el Mallorca le saca seis puntos más golaverage», destaca Tolo Ramon.

«La suerte es que el Almería está fallando y ha ayudado a mantener la segunda posición» Tomàs Gibert - Entrenador

«Seis puntos de ventaja no son definitivos, pero deberían ser suficientes. Esto es lo bonito del fútbol y lo bueno de estar en la posición de ventaja de Espanyol y Mallorca. Cada partido no es una final y lo que tienes que hacer es jugarlo bien y en tu nivel», aconseja Engonga.

La distancia con su máximo perseguidor en Liga y las pocas jornadas que restan para su conclusión es el principal argumento que esgrime Nadal para confiar en el ascenso directo del Mallorca: «Mirando los números es el máximo candidato junto al Espanyol. No creo que corra peligro de no conseguirlo. Lo logrará y ojalá sea lo antes posible para sufrir menos». «Matemáticamente no está hecho, pero creo que el Mallorca va a subir. Diría que estoy un 90% seguro de que lo va a conseguir», destaca Marcos Martín.

«La calidad y regularidad de la plantilla hará que los resultados vuelvan a la normalidad» Pep Sansó - Director Escuela de Entrenadores RFEF

El ascenso directo es el principal objetivo del Mallorca al haber ocupado una de las dos primeras plazas de la clasificación durante 26 de las 36 jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Aunque para Iván Campo es mucho más importante conseguir cruzar la meta que la forma de llegar a ella, ya sea de manera directa o pasando por el playoff. «El éxito es ascender. Da igual si es directo o no. A principio de temporada ninguno imaginaba que el Mallorca estuviese en la posición en la que está. El equipo y el vestuario que tienen va a hacer que contra el Mirandés veamos a otro equipo», zanja.