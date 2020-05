Joan Sastre, jugador del RCD Mallorca: "No hemos parado de ver vídeos del Barcelona"

"No hemos parado de ver vídeos del Barcelona", ha respondido Joan Sastre con una sonrisa. El lateral del Mallorca ha asegurado esta mañana en una videoconferencia que el equipo está centrado en el regreso de la competición tras estar casi dos meses confinados para afrontar las once jornadas que quedan. Y el líder, en la jornada 28, es el primer rival al que tratará de derrotar para firmar la permanencia. "Es que tenemos claro que nos lo queremos ganar en el campo y seguir en Primera División", ha resaltado el de Porreres.

El canterano no ha titubeado cuando ha sido preguntado por la posibilidad de lograr la salvación en los despachos por no poderse reanudar la competición por el coronavirus. "Nuestra ilusión es que vuelva la Liga, es el mejor regalo que nos podemos hacer para ganar a la Covid-19", ha apuntado a los periodistas. Eso sí, el mallorquín reclama que sea con las máximas garantías posibles. "Lo más importante es la salud. Esta situación nadie la ha vivido y está bien volver al trabajo, teníamos muchas ganas, pero lo principal es que la gente esté bien", ha dicho en primera instancia antes de referirse a las reticencias de algunos jugadores de otros clubes por temor a contagiarse. "Debe haber un marco de garantías y el protocolo de LaLiga se está siguiendo al máximo", ha destacado.

Sastre ha confesado que se les hace "raro" el hecho de entrenar de forma individual en esta primera semana: "La diferencia principal es no tener la gente a tu alrededor, pero necesitábamos saltar al césped, recuperar esas sensaciones". El bermellón considera que el equipo está en una buena forma física. "Durante el confinamiento hemos entrenado cada día, no hemos bajado el ritmo y nos hemos sentido bien. El trabajo con el míster y el cuerpo técnico, que nos han seguido a través de las videollamadas, y la nutricionista nos ha ido muy bien durante todo este tiempo", ha manifestado satisfecho.

El zaguero se ha mostrado convencido de que irán a más antes de volver a la Liga. "Lo importantes que compitamos bien y llegará un momento que los entrenamientos podrán ser grupales. Es verdad que no podremos hacer amistosos como en una pretemporada, pero competiremos entre nosotros", ha afirmado.

El diestro asume que el hecho de jugar dos partidos a la semana puede elevar las dificultades: "Es difícil tener la clave, pero es el momento de demostrar que un equipo somos todos y que lo importante es que todos aporten y estén preparados para el escenario que sea". Sastre ha lamentado que el mallorquinismo no pueda apoyarles en Son Moix. "Esta sensación de llegar al estadio y no ver a la afición será extraña. Es verdad que nosotros estaremos concentrados en lo nuestro y no influirá en el juego, pero hubiera sido mejor que estuvieran. De todas formas sabemos que nos apoyarán desde sus casas", ha finalizado.