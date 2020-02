Moreno: "Con la salida de Molango mi situación no cambia nada en el club"

"Con la salida de Molango mi situación no cambia nada en el club". De esta manera ha dejado claro Vicente Moreno, técnico del Mallorca, que tras el despido del suizo como CEO sus competencias continúan siendo las mismas que hace una semana. "Es una decisión que toma la propiedad del club. Nosotros no dejamos de estar en la misma situación que el resto de los empleados, que dependemos de la gente que está por arriba, yo mismo, y que en mi caso, se podrán decir muchas cosas pero voy a ser bastante claro, no cambia absolutamente nada. Ni tengo más competencias ni tengo menos de las que tenía. Me dedico a entrenar y poco más", ha declarado.

Moreno, que llegó de la mano de Molango y Javi Recio, director deportivo del club, ha indicado que solo puede tener "palabras de cariño y agradecimiento", aunque en lo personal hadejado claro que "no hemos sido amigos de irnos a cenar o comer por ahí". "Han sido dos años y medio extraordinarios con todo lo que se ha conseguido. He tenido una relación correcta con Maheta a nivel profesional, pero no voy a decir que hemos sido amigos de irnos a cenar porque no estaría diciendo la verdad. Vuelvo a repetir que mis palabras no pueden de otra forma que no sean de cariño para una persona que deja de tener su puesto de trabajo y que he podido vivir tantas cosas con él", ha destacado.

Andy Kolhberg, presidente del club, se reunió con Moreno el martes por la tarde para aclarle la situación tras anunciarse la marcha de Maheta. En este sentido, el técnico ha dicho que la propiedad confía en su trabajo. "El mensaje es bastante claro. Son decisiones que toman personas que pueden tomarlas. Lo que se me comunica a mi de manera particular es que no es una decisión que tenga absolutamente nada que ver con la clasificación del equipo, que a nosotros no nos afecta en el día de hoy y que nos dediquemos a trabajar. Que hay confianza en que podamos ganar el partido ante el Alavés y no mucho más", ha resumido.

El preparador bermellón también ha aclarado que toda esta situación de crisis interna no ha afectado al día a día del equipo, centrado en el encuentro de mañana frente al Alavés. "No, no tiene que ver una cosa con la otra. Para nosotros en todos los sentidos, más allá de lo que he dicho, ha sido una semana habitual de trabajo. A nosotros esa decisión no nos afecta en nuestras competencias, con lo cual nos hemos limitado a trabajar como siempre, preparar el partido de la mejor manera posible y a intentar ganar el partido, que es lo que está en nuestras manos. A partir de ahí, siempre es difícil cuando una persona deja de trabajar o pierde su puesto de trabajo, pero no es algo en lo que nosotros tengamos poder de decisión", ha concluido.