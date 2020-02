Sin Molango, renovación de Raíllo

Tras el despido de Maheta Molango del Mallorca, la situación contractual del central Antonio Raíllo se ha desbloqueado y el club bermellón ya trabaja para renovar cuanto antes al jugador, una de las piezas claves del once de Vicente Moreno desde su llegada al banquillo, según informó ayer Onda Cero.

La negativa de Maheta Molango a ceder a las pretensiones económicas del central para su renovación ha sido una de las causas por la cual la situación lleva enquistada varios meses, llegando incluso el propio jugador a quejarse públicamente de la propiedad: "Valoran más lo de fuera que a los que estamos dentro", dijo resignado.

"No hay ningún motivo lógico. No llegamos a un acuerdo. Ellos quieren unas condiciones y yo quiero otras y al final no se llega a un acuerdo. Yo siempre he dicho que yo quiero quedarme aquí, ellos lo saben, pero está claro que si quieren valorar más a los de fuera que a los que estamos dentro, es difícil que comparta su punto de vista", explicó Raíllo el pasado lunes.

Según esta emisora, tras el despido del suizo como CEO de la entidad, la situación del andaluz, con contrato con el Mallorca hasta 2021, ha cambiado radicalmente y se ha aclarado hasta tal punto de que el club haya decidido acelerar la operación para asegurar su continuidad en el club.

Raíllo, con una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, fue uno de los jugadores, junto a Lago Junior, Damià Sabater o Pol Roigé, que continuó en el equipo tras el dramático descenso a Segunda B en la temporada 2016/17. Con Vicente Moreno en el banquillo, el central de 28 años se ha convertido en una pieza imprescindible en los esquemas del entrenador mallorquinista, que habitualmente en rueda de prensa ha salido a defender la importancia del central en el equipo.



Dani Rodríguez

Otro de los jugadores en los que el club va a centrar sus esfuerzos para renovar es a Dani Rodríguez. El centrocampista de Betanzos, otro de los fijos para Moreno en el once bermellón, también finaliza su contrato la próxima temporada y la entidad quieren asegurarse su continuidad en el equipo varias temporadas más.

El futbolista de 31 años está viviendo este año su debut en Primera y es uno de los jugadores más regulares de la plantilla, con cuatro goles este curso. Llegado el pasado curso procedente del Albacete, se hizo con la titularidad desde las primeras jornadas de Liga.