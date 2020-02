Raíllo: "El club valora más lo de fuera que a los que estamos dentro"

Por si las cosas no estuvieran ya suficientemente calientes en el Real Mallorca, Antonio Raíllo ha comparecido para encender, más si cabe, la mecha. El central del conjunto bermellón, en declaraciones a Onda Cero, ha dado a conocer este mediodía los motivos que le han impedido renovar con el club. "Valoran más lo de fuera que a los que estamos dentro", ha desvelado el cordobés en una breve entrevista en el espacio radiofónico.

Raíllo es uno de los jugadores más longevos en el plantel. Junto a Lago Junior es el único futbolista que sobrevive del descenso del equipo a Segunda B. El andaluz, que tiene contrato hasta junio de 2021, decidió quedarse en el barro de la división de bronce del fútbol español y arreglar el desaguisado en el que se había metido el Real Mallorca. Fijo en el once de Moreno, ahora Raíllo acumula dos ascensos consecutivos y es, sin duda, una de las piezas clave del equipo.

Hace meses que el club se reunió con el defensa para concretar una renovación de su contrato que todavía no se ha producido. Hasta el momento se desconocían los motivos que habían impedido que Raíllo plasmara su firma, pero este mediodía el futbolista de 28 años ha desvelado las causas: "No hay ningún motivo lógico. No llegamos a un acuerdo. Ellos quieren unas condiciones y yo quiero otras y al final no se llega a un acuerdo. Yo siempre he dicho que yo quiero quedarme aquí, ellos lo saben, pero está claro que si quieren valorar más a los de fuera que a los que estamos dentro, es difícil que comparta su punto de vista".

Raíllo no es el primer futbolista que ha expresado su descontento con el club. Marc Pedraza, en una entrevista a IB3 tv, aseguró sentirse "muy dolido" con el club, puesto que esperaba que la secretaría técnica moviera pieza en cuanto a su renovación y hasta el momento no había recibido ninguna oferta. Lo cierto es que Pedraza ha adquirido un papel más secundario en el equipo desde el ascenso a Primera División, pero el pasado curso fue una de las piezas más usadas por Vicente Moreno en el centro del campo.