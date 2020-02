La importancia de Raúl de Tomás para el Espanyol en cinco motivos

Desde su llegada al Espanyol en este mercado de invierno, el delantero Raúl de Tomás se ha consolidado como el mayor argumento para creer en la permanencia en Primera División del conjunto blanquiazul por sus goles y su compromiso. Ha sido la gran apuesta de los periquitos, que decidieron invertir en un futbolista conocido para luchar por la permanencia. La decisión contraria a la de un Mallorca que no reforzó su plantilla en enero.



01: Cuatro goles en cuatro partidos

El delantero vive un idilio con el gol desde que llegó al Espanyol. Raúl de Tomás ha visto puerta en todos los compromisos que ha disputado como blanquiazul. El rendimiento de cara a portería era una de las asignaturas pendientes del equipo y su fichaje lo ha subsanado a lo grande.



02: Hambre contagiosa

El ex del Benfica ha venido con ganas y ambición de conquistar LaLiga. Raúl de Tomás asume la presión, los galones y contagia al resto del grupo. El equipo sabe que puede contar con un recurso de lujo arriba. Su hambre, y la del resto de fichajes de este mercado de invierno, contagian al grupo.



03: 20 millones de euros

El Espanyol ha pagado al Benfica 20 millones de euros por Raúl de Tomás. Es el fichaje más caro de la historia de la entidad blanquiazul. Esta cantidad no incomoda al atacante, todo lo contrario: supone una motivación. Pero, además, evidencia la apuesta clara del club por el proyecto y por la salvación.

04: La ilusión de la afición

Raúl de Tomás ha conquistado a los seguidores periquitos en tiempo récord. La grada del Espanyol ya idolatra al atacante blanquiazul y confía en él para consolidar la permanencia en Primera División. La comunión entre el equipo y la afición va a más a medida que avanzan las jornadas.



05: Química con el equipo

El futbolista asume la responsabilidad y el liderazgo arriba. De todos modos, se convertido en una pieza bien conjuntada en el esquema del técnico Abelardo Fernández. Raúl de Tomás no es un goleador solitario: se asocia bien con Calleri en ataque y con el resto de componentes de la parcela ofensiva.



"Una final"



"Sabemos que es una final, pero no solo este fin de semana, lo serán todos los partidos. Estos encuentros no se ganan del minuto 1 al 10 ni del 80 al 90. Hay que salir con ganas, pero lo importante es hacer lo que hemos trabajado durante la semana", avisó Raúl de Tomás. "No es conveniente poner un extra de nervios en esta situación", afirmó el delantero, que asume su condición de líder: "No es un peso, es una buena responsabilidad que asumiré con energía y confianza".