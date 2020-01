Aridai se despide del Real Mallorca

Aridai Cabrera dice adiós al Real Mallorca. Uno de los once supervivientes del doble ascenso del conjunto bermellón a Primera se despide de la isla para poner rumbo a Las Palmas. Esta misma tarde ambos clubes han oficializado el traspaso del jugador canario, quien firma por el equipo de su tierra hasta junio de 2022.





???? Cuando un amigo se va...



???? ¡Suerte y a por todas, @AridaiCabrera7!



?? El canario se desvincula del club y firma por la @UDLP_Oficial ?? pic.twitter.com/mrgt4irfp0 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 13, 2020

y lo que he conseguido en esta isla no lo he conseguido nunca en ningún otro sitio.", ha reconocido el canario, visiblemente afectado, tras conocerse su marcha."Llevo dos años ahora y no se puede pedir más.. A la afición quiero dedicarle todo mi cariño. Me voy con mucha pena, pero me voy contento también porque vuelvo a casa.pero la marcha no se me hará tan difícil teniendo en cuenta que vuelvo a mi tierra, voy a estar con mi familia y mis amigos", señaló el futbolista, uno de los más queridos por la afición rojilla.Aridai,. Su lesión en los primeros días de la pretemporada, antes de la concentración en Málaga, le dejó muy atrás respecto a sus compañeros en el plano físico y desde su alta médica apenas ha participado con el equipo.(dos de Liga y uno de Copa del Rey) son el pobre bagaje este curso del jugador canario, que no ha contado con la confianza de Vicente Moreno.