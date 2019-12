Moreno: "Conocemos a El Álamo al dedillo"

El Mallorca ya está centrado en el duelo de mañana de Copa de Rey ante El Álamo. Vicente Moreno, el técnico bermellón, ha afirmado tener estudiado al rival: "Sabemos dónde vamos, qué hacen, qué cambios pueden tener, características€ Igual que ellos lo sabrán de nosotros. Ellos van a encontrar un rival que no encuentran habitualmente en Liga. Va a haber un componente de motivación extra, pero por sorpresa no nos va a coger nada. Conocemos a El Álamo al dedillo".

El partido de Copa llega tras el punto cosechado en Vigo y a tres días de recibir al Sevilla en Son Moix. A pesar de ello, el técnico mallorquinista quiere superar la eliminatoria. "Es verdad que no vamos sobrados en Liga como para tener la mente ocupada en otras cosas. El partido contra el Sevilla es el sábado, muy cerca. Tenemos que aparcar un poco esto y centrarnos en la Copa. Les dije a los jugadores el otro día que vamos a hacer el mejor once posible para intentar pasar la eliminatoria mirando todas las circunstancias. Es una competición preciosa, no estamos para tirar nada", ha indicado.

El Mallorca jugará en un campo, el Facundo Rivas, que no dista mucho de los que se encontró en su periplo en Segunda B. "Hace relativamente poco que hemos tenido la posibilidad de jugar en campos así. No es algo nuevo para nosotros. No deja de ser un campo de fútbol que hay que respetar como cualquier otro. Enfrente habrá un rival que se ha ganado estar allí, que va a querer pasar la eliminatoria y motivación para jugar contra un equipo de Primera", ha resaltado.

Uno de los alicientes del encuentro será ver en acción a futbolistas menos habituales en Liga como Señé, Sedlar o Chavarría: "Vamos a ir con jugadores del primer equipo. Habrá muchos de ellos que se han firmado para Primera División y van a estar en el terreno de juego, así que no tiene que ser excusa o impedimento. Difícil, pero ya le damos la importancia que tiene y queremos pasar la eliminatoria". Moreno confirmó la baja de Pedraza y Salibur por lesión. "Marc no está en disponibilidad de poder jugar. No ha entrenado con el grupo hasta ahora. Salibur igual. Teníamos esperanzas, ilusión y ganas de que pudiera tener opción de reaparecer en el partido de mañana, pero desgraciadamente, después de un mes se ha complicado todo y no es opción", ha añadido.

El técnico bermellón también ha manifestado su opinión sobe la segunda tarjeta amarilla a Raíllo en Balaídos, y espera que la reclamación salga bien. "Tengo esperanza de que le quiten la tarjeta amarilla. Después de ver las imágenes queda muy claro que toca el balón, no hay duda ninguna. Si lees el acta y ves la imagen, pasa algo totalmente diferente. En directo puede ser que te parezca una cosa, con lo cual el árbitro va pitó lo que vio, y ni una objeción al respeto. Posiblemente a mí también me lo pareció. Pero una vez vistas las imágenes, me parece falta del contrario. Lo normal sería, a veces en fútbol pasa todo lo contrario a lo normal, que esa tarjeta se la quitarán. En función de todo esto será un once u otro", ha comentado.

Ante la posibilidad de que el encuentro se decida en la tanda de penaltis, Moreno ha bromeado sobre el asunto de si lo han ensayado, al ser los bermellones el equipo con más penas máximas a favor y en contra del campeonato. "Posible mente no hacía falta, pero lo hemos hecho. Es trabajo para nuestro portero. Somos un equipo que generamos mucho en área contraria en situaciones normales, pero veo normal que tengamos tantos penaltis a favor. Está la posibilidad de que haya penaltis y tenemos que tenerlo preparado todo", ha concluido.