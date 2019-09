Bordalás: "El Mallorca ha dado muestras de ser un equipo serio"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró ayer en rueda de prensa que el Mallorca es un buen equipo que tiene un "magnífico" entrenador (Vicente Moreno), de quien dijo que está haciendo un gran trabajo desde que llegó al conjunto balear. "Ha conseguido dos ascensos y está haciéndolo bien en este comienzo de campeonato. Ha dado muestras de que es un equipo muy serio y que compite a un gran nivel. Tiene una mezcla de jugadores con experiencia con jugadores con desborde. Lago Junior, Febas... tiene buenos futbolistas y están haciendo las cosas francamente bien", comentó.

"A Vicente Moreno le tengo muchísimo respeto. Valoro mucho lo que está haciendo en el Mallorca. Es un entrenador de un nivel altísimo y lo está demostrando. Será un partido complicado. Estamos mentalizados de que tenemos necesidad de lograr una victoria. Jugamos en casa y espero que haya una buena entrada para estar con el equipo", apuntó.

Después de cuatro jornadas, el Getafe no ha conseguido ninguna victoria y, con tres puntos, ocupa uno de los puestos de descenso a Segunda División. Bordalás declaró que sus hombres deben estar listos para situaciones complicadas. "La ansiedad la tienen los que no pueden llegar a final de mes. El futbolista profesional tiene que saber convivir con el estrés, la alta competición y hay momentos mejores y peores. No quiero decir que estemos en un mal momento, pero sí que necesitamos puntos. Le ocurre a muchos equipos en esta Liga", dijo.

El técnico azulón reconoció que su equipo está con ganas de conseguir su primera victoria en la Liga, tras vencer el pasado jueves en la Europa League. "Todos somos conscientes de que lo importante en este momento es la competición liguera. Todos tienen posibilidades. El jueves sacamos conclusiones buenas. Siempre se sacan para mejorar. Ahora estamos en otra competición ante otro rival y nuestra mente está en el partido ante el Mallorca", dijo.