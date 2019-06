Vicente Moreno se lleva a toda la plantilla a Albacete

El Mallorca ha viajado esta tarde en vuelo privado hacia Albacete, para concentrarse de cara al partido frente al conjunto manchego, que se disputará mañana a partir de las 19 en el Carlos Belmonte. Vicente Moreno no quiere dar información sobre los elegidos para el partido de mañana y por ello se ha llevado a toda la plantilla disponible, entre los que se encuentran Abdón Prats y Ante Budimir. El delantero de Artà no pudo acabar el partido frente al Albacete por problemas físicos, mientras que el jugador croata fue desconvocado, por lo que hasta mañana no se sabrá si podrán disputar el partido.



Por otra parte, la Unió de Penyes Mallorquinistas y el Moviment Mallorquinista han anunciado que han vendido 430 entradas para el encuentro, que se suman a las 180 de los aficionados que viajan en el vuelo fletado por Air Europa, más los seguidores que viajan por libre y del resto de la península. En total, más de 600 malloquinistas acompañarán al equipo en las gradas del Carlos Belmonte para ayudar a sellar el pase a la siguiente eliminatoria.