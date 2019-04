Xisco Campos, tras renovar con el Mallorca hasta 2020: "El sueño continúa"

"El sueño continúa", ha dicho como si fuera el título de una película, Xisco Campos, que ha expresado el orgullo que le supone prolongar hasta 2020 su contrato como jugador del Mallorca. El capitán, que ha estado acompañado por el consejero delegado, Maheta Molango, en el acto celebrado en Son Bibiloni, ha querido acordarse de los que le rodean en un momento tan especial. "Quiero agradecer a toda la gente que está conmigo día a día, sobre todo a los compañeros. Todo es más fácil cuando todos ayudan y le tengo que agradecer la confianza que tienen conmigo al míster, al cuerpo técnico, al club y a mi familia y amigos. Tener la renovación es un sueño, poder seguir aquí es un sueño, pero el sueño continúa. Hay que seguir con humildad y trabajo, al final es lo que nos da más", ha explicado ante los periodistas y el resto de la plantilla, que ha seguido su comparecencia con interés.

El de Binissalem, de 37 años, y también acompañado por sus mujer y tres hijos, ha dejado claro que no quiere eternizarse sobre el césped. "Hasta que yo vea que doy rendimiento intentaré dar el máximo, pero el día que no me vea bien, daré un paso hacia un lado. Disfruto de hacer lo que me gusta, soy un privilegiado y trato que eso se vea reflejado en rendimiento. Estoy viviendo este momento con mucha ilusión, por cómo estamos y por cómo va todo y no podemos aflojar nada", ha argumentado después de anunciar que pretende seguir ligado al fútbol una vez se retire.

Campos, formado en las categorías inferiores del Binissalem y del club bermellón, con el que llegó a debutar en Primera División, regresó en el verano de 2017 a la isla tras su paso por el filial del Levante, Écija, Murcia, Castellón, Nàstic (6 temporadas) y Ponferradina, siempre entre Segunda y Segunda B. "Hay un momento en el que ya había renunciado al hecho de volver a casa porque sabía que era muy difícil volver. Cuando me fui de aquí, cuando me dijeron que no contaban conmigo, me dije a mí mismo que estaba seguro de que volvería. Pero después las circunstancias te llevan a otros proyectos, a otras cosas y llegas a renunciar, aunque siempre seguía al Mallorca y era un mallorquinista más. El hecho de volver cuando no te lo esperas y que se haya dado de esta forma es para estar super agradecido y contento de sumar", se ha explayado antes de enviar un mensaje a la afición: "Esto no acaba aquí, hay que seguir luchando porque estamos para cosas muy ilusionantes".

El de es Raiguer se ha mostrado resignado por su falta de minutos tras perder la titularidad en beneficio de Valjent, pero en su discurso ha reclamado que lo importante es el grupo: "Todos queremos jugar y tenemos que apretar para poder jugar. Hay decisiones técnicas y lo que no puedes hacer es dejarte llevar. Tenemos que apretar y eso hace que el nivel competitivo suba, yo entreno a tope para que suba el nivel del equipo".

El mallorquín, que ha destacado el peso de Vicente Moreno en el proyecto, no quiere mirar más allá del duelo del sábado en La Rosaleda frente al Málaga. "Tenemos que ir con nuestro camino marcado. Ahora tenemos un partido en un escenario futbolístico muy bueno en un momento de la temporada importante y hay que seguir así. Perderemos fuerzas si miramos más allá de este partido", ha resaltado.