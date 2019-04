Siete rivales bajo presión

El Mallorca mira hacia arriba en la clasificación, pero el camino para asegurar el play-off de ascenso está lleno de obstáculos. Los siete rivales que le quedan por delante están con urgencias, al menos a día de hoy, tanto para finalizar entre los seis primeros como para evitar el descenso. La victoria ante el Rayo Majadahonda (2-0) del pasado sábado ha alimentado la autoestima de un grupo que tiene claro que el calendario viene con muchas curvas.

El duelo de este sábado (16:15 horas/Gol TV) en La Rosaleda es uno de los más complicados. El Málaga es un rival directo ya que, de hecho, está empatado a puntos con los bermellones y ocupa la sexta posición. Una victoria de los baleares sería un golpe de la mesa muy importante ya que, además, también significaría tener el golaverage a favor si vence por dos o más goles de diferencia, e incluso también si vence por 0-1. En este caso quedaría empatado (1-2 en la primera vuelta), pero en el cómputo general, al que se recurriría en este caso, los de Moreno saldrían ganando al tener un balance de quince goles a favor, mientras que los andaluces tienen once.

La fiabilidad del Mallorca en Son Moix es una de sus grandes bazas en este tramo decisivo del campeonato. El Sporting, que está a cinco puntos de los bermellones, aspira a colarse en el play-off, por lo que está obligado a sacar algo positivo de la isla. Una victoria de los isleños podría ser la sentencia de los asturianos, que seguro que no se lo pondrán nada fácil. Y el Nàstic, que ahora está a once puntos de la salvación, puede ser equipo de Segunda B cuando los rojillos les rinda visita en tres jornadas. O no. Si los catalanes siguen vivos, por muy abajo que estén en la tabla, se lo pueden poner muy complicado.

El Almería, que sigue soñando con ser sexto, está ahora a seis del Mallorca, por lo que puede ser un duelo muy duro en casa, quizá tanto como el siguiente. Porque los Lago, Salva Sevilla y compañía visitarán Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña que dirige Pep Lluís Martí. La presencia del palmesano en el banquillo rival añade morbo a un duelo que puede ser determinante. Los gallegos son un rival directo, aunque ahora están a cuatro puntos tras sufrir dos derrotas consecutivas.

Es imposible saber cómo estarán el Granada y el Extremadura en las dos últimas jornadas. Quizá los andaluces, con seis puntos más, ya han subido de forma directa, o todavía necesitan certificarlo. O podría ser que se hubieran desinflado y traten de buscar la mejor posición para el play-off. Sea como sea, si el Mallorca mantiene el ritmo actual, será un encuentro de altos vuelos. Y en el caso de los de Almendralejo, todo apunta a que ya pueden estar salvados, pero si no fuera así, el Mallorca se encontraría un infierno en el estadio Francisco de la Hera.



Despiden a Anquela del Oviedo

Por otra parte, el Oviedo anunció ayer la destitución del técnico Juan Antonio Anquela, que tenía contrato hasta el próximo 30 de junio. El argentino Sergio Egea será el sustituto del andaluz.