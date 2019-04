El Moviment Mallorquinista expresa su malestar por el trato recibido en Córdoba por dos aficionados

El Moviment Mallorquinista de Penyes, Socis i Aficionats ha mostrado su indignación, en un comunicado, por el trato recibido por dos aficionados del Mallorca por parte del servicio de Seguridad del estadio del Córdoba. A los dos socios del Moviment Mallorquinista, padres de un bebé de cinco meses, les fue prohibida la entrada al estadio de El Arcángel alegando que no está permitido la entrada de carritos al recinto deportivo y que no tenían un lugar para guardarlo.

Finalmente, el hijo de la pareja pudo entrar, previo pago, por parte de sus progenitores, de 25 euros, pudiendo dejar el carrito en una caseta del estadio. El Moviment Mallorquinista denuncia lo que define como "lamentable episodio" y confía en que sus socios "no vuelvan a pasar por esta desagradable actuación.

El Mallorca perdió 3-2 ante el Córdoba en partido correspondiente a la trigesimoprimera jornada de la Liga 123, desperdiciando una gran oportunidad de dar un salto de calidad. No solo no lo ha dado sino que ha salido de la zona de play off. El equipo de Vicente Moreno no vuelve a jugar partido de Liga hasta el próximo 14 de abril, contra el Numancia en Los Pajaritos, ya que el próximo fin de semana descansa al no disputar su partido ante el Reus, expulsado de la competición por impago a sus jugadores. Por este motivo, el Mallorca sumará tres puntos más al término de la jornada.