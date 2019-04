El colegiado del Córdoba-Mallorca modifica el acta y expulsa a Moreno

Vicente Moreno no se librará de la expulsión que sufrió ayer durante el partido entre el Córdoba y el Mallorca que se disputó en el Nuevo Arcángel. El técnico del conjunto bermellón vio 'la roja' en el minuto 81, cuando el colegiado del encuentro, a petición del cuarto árbitro, le indicó el camino de los vestuarios por "protestar de forma airada, a voz en grito y levantando sus brazos, después de haber sido advertido en varias ocasiones".

José Antonio López Toca, del comité cántabro, redactó de manera incorrecta el acta arbitral, apuntando que el preparador valenciano había sido amonestado, en lugar de expulsado, un error que fue corregido ayer, a las 22:53, con una ampliación del acta: "Debido a un error al redactar el acta, el técnico del RCD Mallorca aparece en el apartado de amonestaciones en vez de en expulsiones. La redacción correcta es la siguiente: En el minuto 81 el técnico del Mallorca Moreno Peris, Vicente fue expulsado por el siguiente motivo. Protestar de forma airada, a voz en grito y levantando los brazos".

De esta forma, es muy probable que Moreno no pueda dirigir desde el banquillo los dos próximos encuentros que dispute el conjunto bermellón. No se computa el partido del Reus, que en principio debía disputarse en la jornada 33, por lo que serán los encuentros ante Numancia y Rayo Majadahonda, donde el técnico valenciano no podrá comandar a sus hombres.

Ayer Moreno se refirió a su expulsión en la rueda de prensa posterior al partido y mostró su enfado ante tal cometido. "Los nos sentimos indefensos. Parece que tuviéramos que estar como muertos en el banquillo. Eso va con el carácter de cada persona", reconoció todavía caliente.Es la segunda vez esta temporada que el técnico del Real Mallorca es expulsado por el mismo motivo.