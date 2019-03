Antonio Raíllo: "Si el Mallorca me vende y saca dinero, yo estaría feliz"

El central andaluz (Córdoba, 1991) es un peso pesado del vestuario y un referente en el campo. Su gran rendimiento le coloca en el mercado.

P Su estado de forma de esta temporada es espectacular.

R Durante todos los años he estado así, no solo este. El pasado e incluso le digo que también el del descenso porque tenía la misma idea de trabajo que ahora, pero está claro que cuando los resultados salen, todo es mejor de lo que parece.

P Usted no marca muchos goles, pero son importantes, como el de la eliminatoria por el ascenso ante el Mirandés o el de la pasada jornada ante el Las Palmas.

R Sí, me produjo una gran felicidad porque al final sirvieron para conseguir los tres puntos. En Las Palmas era el momento indicado, Salva Sevilla botó una falta al corazón del área, sabía que a ellos les costaba defender a balón parado, es una baza muy importante en Segunda División y tuve la oportunidad de estar ahí, meterla y dedicárselo a mi mujer, que hacía tiempo que me lo pedía.

P Por fin ganaron como visitantes después de estar cerca en tantas ocasiones.

R Cierto, nos hemos quitado esa espina clavada que teníamos después de partidos como el de Cádiz o Tenerife, donde teníamos los resultados de cara en los minutos finales, cuando parecía que nos llevábamos los tres puntos para la isla y nos fuimos de ahí un poco jodidos. Sabíamos que en Las Palmas teníamos la oportunidad y, aunque el partido empezó de forma negativa, supimos reaccionar y, cuando nos pusimos por delante ya sabíamos que no se nos escaparía.

P La afición habla mucho de su compenetración con Valjent en el centro de la defensa.

R Con Valjent, pero también con Xisco y Russo. Todos han dado buen rendimiento cuando han jugado, ahora nos está tocando jugar a nosotros, pero si algún día alguno falla, o los dos, sabemos que los otros que jueguen van a dar la cara como lo han hecho en otras ocasiones.

P Ya incluso se entiende en castellano con Valjent.

R Sí, lo ha aprendido muy bien, está yendo a clases y se ha involucrado con nosotros, habla con todo el mundo y así puede hasta ligar con las chicas.

P Y ahora el Zaragoza.

R Hay que ganar para seguir con la dinámica positiva, a ver si enganchamos la tercera victoria seguida, que eso siempre da confianza y, a partir de ahí, os dejamos que lo del play-off lo nombréis los periodistas. Nosotros seguiremos con nuestra línea, de pelear para ganar los partidos y, si ganamos los doce partidos que quedan, pues bienvenidos sean.

P ¿Cómo puede ser que no se hable en el vestuario del play-off de ascenso?

R Ya le aseguro yo personalmente que ni se habla del play-off ni se mira la clasificación. Solo pensamos que hemos conseguido la permanencia, que era el objetivo principal. Nos lo dicen en verano y hubiera parecido muy lejos lograrlo ahora, teniendo en cuenta que el equipo era un recién ascendido. Con esta dinámica seguiremos haciendo lo mismo.

P Da la impresión que este verano va a tener muchas novias después de no haber salido en el mercado invernal.

R No me centro en eso. Es verdad que antes no tenía representante y firmé en enero con Promoesport sabiendo que podía llegar esta oportunidad. Miraremos lo mejor para mi futuro y para el club, para que todos salgamos ganando.

P ¿Y si juega en Primera División con el Mallorca?

R Ojalá, estaría muy bien.

P No es una posibilidad remota a final de esta temporada.

R No hay que mirar mucho más allá del presente, el futuro es incierto y muy caprichoso porque nunca sabes lo que te puede pasar o te puedes lesionar. Tengo las ideas muy claras de seguir peleando y estando a las órdenes de Vicente Moreno, que me parece que es un entrenador increíble. Con él todos mejoramos.

P Al igual que con Lago, el club puede sacar mucho dinero por usted en verano.

R Si el club me vende y saca dinero, yo estaría feliz. Al final yo he dado mucho por ellos, pero ellos por mí también. Todos en el fútbol debemos salir beneficiados, tanto el club como yo.

P Está viviendo una cara más amable del fútbol tras sufrir dos descensos con la Ponferradina y Mallorca.

R Con la Ponferradina fue también muy triste en un sitio en el que me acogieron de forma increíble, pero creo que mi trabajo fue bueno. De hecho, creo que por eso tenía muchas ofertas de Segunda, aunque estaba dispuesto a jugar en Segunda B con la Ponfe. Javi Recio vino al Mallorca y me tocó vivir un año feo, llegó Sergi de entrenador y la gente le hizo más caso a él que a mí, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y ahora me toca vivir la parte bonita del fútbol.

P ¿A qué aspira usted en el fútbol?

R Todos aspiramos a lo máximo en nuestras carreras. Ojalá pudiera jugar en Primera, jugar en la selección española, disputar la Champions y ser campeón del mundo. Pero la realidad es que estamos en el Mallorca, que nos quedan doce jornadas de Liga y que jugamos contra el Zaragoza. Más allá no hay que pensar.