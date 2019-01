Estupiñán estará en Almería tras su reciente paternidad

El lateral izquierdo del Real Mallorca Pervis Estupiñán viajó ayer con la expedición rojilla a tierras andaluzas pese a su reciente paternidad. El defensa de 20 años acaba de ser padre de una niña, Sharlotte. El futbolista ecuatoriano finalmente no se perderá el partido ante el Almería, pese a las dudas que tenía Vicente Moreno durante la rueda de prensa del pasado viernes. Estupiñán, quien esta temporada ha disputado 141 minutos con la elástica bermellona, fue elegido en el once ideal de la jornada 19 tras su gran partido ante el Nàstic de Tarragona. El defensa mallorquinista inauguró el marcador con un tanto ante el conjunto catalán y fue uno de los jugadores más activos del encuentro. Las lesiones y el buen hacer de Salva Ruiz en la banda le apartaron de la titularidad en el inicio de la temporada, pero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos se perfila nuevamente en el once. Estupiñán, quien llegó al Mallorca durante el mercado estival, quiere aprovechar su oportunidad y volver a demostrarle al técnico valenciano que tiene un sitio sobre el terreno de juego.