El Hotel Son Brull de Pollença ha acogido este jueves la presentación de la XXI edición de la Fira del Vi de Pollença, que se celebrará los días 27 y 28 de abril en su ubicación tradicional, el Claustro de San Domingo. Durante el acto se ha presentado la edición de este año, se ha dado a conocer el ganador del concurso de la imagen gráfica que ilustrará el cartel de 2024, obra de Joan Cerdà, y se han desvelado las bodegas participantes. La inauguración oficial de la feria será el sábado día 27 de abril a las 10 horas y estará abierta hasta las 20,30 horas de forma ininterrumpida. El domingo 28 de abril, el horario será de 10 a 14 horas. El precio de la entrada será de 15 euros e incluirá un bono de descuento de 5 euros por la compra de vino en la misma feria.

Este año le participarán 38 bodegas de Mallorca, y una de ellas se presenta por primera vez en la feria. Además, todas ellas forman parte de las tres Denominaciones de Origen (DO)

de la isla: DO Vi de la Terra Mallorca, DO Pla i Llevant y DO Binissalem. Un año más, no faltará representación de la DO Montsant (Priorat de Catalunya), con quien colabora la Asociación Vi Primitiu, con 18 bodegas participantes. En total, se podrán degustar unos 250 vinos.

Durante la presentación se ha anunciado que este año el Ayuntamiento de Pollença trabaja con Vi Primitiu para que el hermanamiento entre la Fira del Vi de Pollença y la Fira del Vi de Falset sea pronto un hecho oficial, porque la catalana ha sido el "punto de partida y la inspiración" para la feria de Pollença, según el Consistorio.

Como ya es habitual desde hace unos años, el diseño del cartel promocional de la feria se elige mediante un concurso que convoca el Ayuntamiento. Este año, el ganador ha sido Joan Cerdà, con una imagen llamada “Taps”. En la presentación ha comentado que “buscaba una imagen que tuviera cierta notoriedad”. Por eso, ha explicado que se ha inspirado en la belleza de los tapones por su material y también porque representan la apertura de la botella de vino y el inicio de la degustación.

Las 38 bodegas participantes de Mallorca son: Ses Talaioles, Àngel, Son Prim, Vidal Serra, Can Vidal, Sebastià Pastor, Can Xanet, Olorón, José L. Ferrer, Can Feliu, Castell Miguel, Blanca Terra, Dalt Turó, Mortitx, Miquel Oliver, Conde de Suyrot, Son Campaner, Canyelles i Batle, Son Bordils, Butxet, Pere Seda, Karretània, Can Axartell, Son Puig, Macià Batle, Binigrau, Son Ramon, Taujana, Can Coleto, Son Juliana, Vi Rei, Tianna Negre, Can Majoral / Mesquida Mora, Ses Rotes (nueva bodega), Son Vic de Superna, Es Verger y Es Fangar.