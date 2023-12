¿Los sorteos que organiza Omaze para ganar una mansión, un viaje por el mundo o una experiencia con una celebridad son una lotería con todas las de la ley o no? Técnicamente, se considera que no, puesto que para participar en ellos no hace falta pagar una cantidad, aunque los que sí lo hacen obtienen más números para ganar evidentemente. Esta nebulosa legal en que se mueven ha sido motivo de debate parlamentario en el Reino Unido, donde una comisión se encargó de analizar el tema.

13 Intervinieron miembros del consejo regulador de la lotería británica, que pusieron el foco en la diferencia que supone no estar sujeto a las regulaciones de los sorteos ordinarios. Así, explicaron, en las rifas organizadas por empresas como Omaze no hay un límite en los tiques que se pueden vender, de la misma forma que tampoco hay topes para la cuantía de los premios. Esos miembros del juego regulado recordaron además que esos otros tipos de sorteo no están sujetos a la regulación normativa que se aplica para el resto del sector. En su declaración ante el Parlamento británico, incidieron en el ejemplo de Omaze. Fines benéficos Aseguraron que esta compañía declara que el 80% de los fondos ingresados va a causas benéficas, pero que no hay ningún organismo regulador que lo corrobore. Sorteos como el de la casa de ensueño en Selva han proliferado en los últimos años en Gran Bretaña. De hecho, según un sondeo realizado por Opinium Research, hasta un 22% de británicos reconocía haber participado en alguna de estas rifas, gastando una media de 19 libras (unos 22 euros). Algunos periódicos como The Guardian han realizado reportajes sobre el fenómeno de estas compañías que ofrecen premios en forma de mansiones, coches de lujo y premios en metálico, vinculando su auge con la creciente carestía de la vida.